Умер актер из фильма «Солнцепек» Кирилл Ильин

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Актер Кирилл Ильин, который исполнил роль Антрацита в военной драме Максима Бриуса и Михаила Вассербаума о Донбассе «Солнцепек», умер на 33-м году жизни. Об этом говорится на сайте kino-teatr.ru.
Причины смерти Ильина не сообщаются. Отмечается, что артист скончался еще 24 августа.
Артист работал художественным руководителем театра-студии «Мысль» в Севастополе. Ильин сыграл роли в сериалах «Морские дьяволы. Рубежи Родины», «Закрытый сезон», «Хороший день».
Напомним, не стало знаменитого оперного певца, солиста Большого театра Максима Пастера. 47-летний артист скончался в Махачкале.
С 2013 года Максим Пастер преподавал в Российской академии театрального искусства на кафедре вокального искусства. Пастер был лауреатом множества международных конкурсов, обладателем различных наград и премий.
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Артист работал художественным руководителем театра-студии «Мысль» в Севастополе. Ильин сыграл роли в сериалах «Морские дьяволы. Рубежи Родины», «Закрытый сезон», «Хороший день».
С 2013 года Максим Пастер преподавал в Российской академии театрального искусства на кафедре вокального искусства. Пастер был лауреатом множества международных конкурсов, обладателем различных наград и премий.
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Екатерина Коршунова