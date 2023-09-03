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Умер актер из фильма «Солнцепек» Кирилл Ильин

03 сентября 2023, 10:37
Фото: iStock/jorgeantonio

Фото: iStock/jorgeantonio

Актер Кирилл Ильин, который исполнил роль Антрацита в военной драме Максима Бриуса и Михаила Вассербаума о Донбассе «Солнцепек», умер на 33-м году жизни. Об этом говорится на сайте kino-teatr.ru.
Причины смерти Ильина не сообщаются. Отмечается, что артист скончался еще 24 августа.

Артист работал художественным руководителем театра-студии «Мысль» в Севастополе. Ильин сыграл роли в сериалах «Морские дьяволы. Рубежи Родины», «Закрытый сезон», «Хороший день».


Напомним, не стало знаменитого оперного певца, солиста Большого театра Максима Пастера. 47-летний артист скончался в Махачкале.

С 2013 года Максим Пастер преподавал в Российской академии театрального искусства на кафедре вокального искусства. Пастер был лауреатом множества международных конкурсов, обладателем различных наград и премий.

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#актриса
#артист
#смерть
#театр
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В России временно закрытым аэропортам выделят миллиарды рублей в качестве помощи
03 сентября 2023, 10:58

Фото: iStock/skyNext

Кабинет министров России выделил более 2,6 млрд рублей в качестве поддержки аэропортам, которые расположены в центральной и южной частях страны.
Об этом заявляется в официальном Telegram-канале правительства. Дополнительное финансирование полагается воздушным гаваням в Ростове-на-Дону и Краснодаре. Также поддержку планируют оказать аэропортам в Курске, Воронеже, Симферополе, Липецке, а также Белгороде, Брянске, Анапе, Элисте и Геленджике. В прошлом году данные аэропорты оказались вынуждены приостановить обслуживание гражданских рейсов.
 
«Выделенные средства пойдут на частичную компенсацию операционных расходов», —сказано в сообщении.
В мае 2023 года кабинет министров выделил  2,5 млрд рублей на аналогичные цели. Михаил Мишустин заявил, что с помощью данных средств временно закрытые аэропорты смогут оплатить проценты по инфраструктурным кредитам.
 
Ограничении полетов гражданских лайнеров на юге и в центре России было введено после начала СВО на Украине.

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#россия
#аэропорт
#самолет
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В Москве на стройке обнаружили древний клад
03 сентября 2023, 10:46

Фото: istockphoto/Mariana-Rusanovschi

Во время археологических работ на месте стройки делюкс-квартала в Замоскворечье учёные нашли клад — монеты XV–XVI веков эпохи Ивана Грозного и его предков.
«Известия» пишут, что всего было зафиксировано более 700 находок. С XIV века на современной Большой Татарской располагалась Татарская слобода, где жили выходцы из Золотой Орды, купцы и ремесленники. С XV века там фиксировались остатки жилых построек.

Клад, который обнаружили учёные, состоит из московских медных монет эпохи Ивана III Великого, Василия III, Ивана IV Грозного (XV–XVI). Монеты чеканили в Великом княжестве Московском и других землях. Образцом для них был ордынский пул — мелкая медная монета. Найденные монеты представляют историческую ценность.

Также археологи обнаружили набор посуды второй половины XVIII века производителя, который известен и сегодня — Villeroy & Boch. 

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#клад
#стройки
#строители
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В США за истязание детей арестовали ведущую блога о семейном счастье Руби Франки
03 сентября 2023, 10:35

Фото: iStock/Igor Vershinsky

В штате Юта по обвинению в истязании детей арестовали Руби Франки, ведущую популярный в Америке блог о семейном счастье и воспитании детей.
NBC News пишет, что мать шестерых детей Руби Франки была арестована после того, как в полицию обратился один из соседей. Он заявил, что женщина постоянно истязает своих детей и морит их голодом.

Во время обыска правоохранители обнаружили двоих истощённых подростков, один из которых был связан скотчем. Ещё четверых несовершеннолетних детей изъяли из семьи и передали социальным службам. Блогерше предъявили обвинение в жестоком обращении с детьми при отягчающих обстоятельствах.

Руби Франки является автором популярного блога на YouTube, где рассказывает о семейных ценностях и методах воспитания детей. 

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#блогер
#дети
#семья
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Эколог Токарев рассказал, что ждёт Байкал через 100 лет
03 сентября 2023, 08:59

Фото: istockphoto.com/znm

Экологическая ситуация на озере Байкал продолжает ухудшаться. В будущем там, возможно, понизится уровень воды.
Об этом «Газете.Ru» сообщил эколог, руководитель проекта «Сохраним Байкал» Максим Токарев.
 
«Ситуация на Байкале с каждым годом меняется и не в лучшую сторону. Деятельность человека может сильно повлиять на качество воды. Возможно понижение уровня воды, обмеление некоторых участков. Это может сказаться на эрозии почвы, на рыболовном промысле»,-рассказал Максим Токарев.
По словам ученого, если всё оставить как есть, то возникнет угроза распространения вредоносной водоросли спирогиры, а также появится угроза исчезновения эндемичных животных и растений. Наибольший вред Байкалу в данный момент наносят дикий туризм, отсутствие достаточного количества очистных сооружений и браконьерство.
 
«От большинства диких туристических стоянок остаются вырубленные деревья с разбросанными отходами. Одна из основных проблем — нехватка очистных сооружений для переработки жидких отходов от частных домов, гостиниц и предприятий на всём побережье озера; систематические выбросы с водных судов. Стихийное браконьерство приводит к тому, что рыба меняет свое нерестовое место. Нарушается природный баланс», — сообщил эколог Токарев.
Решать эти проблему нужно путём улучшения туристической инфраструктуры, внедрением единых правил для бизнеса и населения.
 
В первое воскресенье сентября отмечается День озера Байкал.

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#природа
#экология
#россия
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Риелтор Некрасова рассказала об условиях для одобрения ипотеки
03 сентября 2023, 08:36

Фото: istockphoto/Auris

Важным условием для одобрения ипотеки является срок работы на одном месте.
Об этом рассказала в беседе с «Мослентой» эксперт по инвестициям в недвижимость, риелтор Анастасия Некрасова.
 
«Для банка важна стабильная занятость заёмщика. Требования к сроку зависят от банка, но если вы работаете на одном месте не менее 2-3 лет, это является фактором, повышающим шансы на получение ипотеки», — объяснила Анастасия Некрасова.
Также для банков имеет значение и доход заёмщика. Рассчитывать на одобрение ипотеки могут люди, чей ежемесячный платеж не будет превышать 30-40% от ежемесячного дохода.
 
Оформляя ипотеку, нужно рассчитать ежемесячный доход: сложить зарплату, подработку, деньги от сдачи квартиры в наём и прочие источники. Потом вычесть из данной суммы все ежемесячные расходы. Если есть открытые кредитные карты, то при расчёте платежеспособности из дохода клиента банк вычтет 10% от лимита кредитной карты, даже в том случае, если она не используется.
 
«Хорошая кредитная история —важный критерий для гарантированного получения ипотеки. Если вы не пропускали кредитные платежи, значит имеете высокий кредитный рейтинг. Можно рассчитывать на ипотеку с более выгодными условиями. Кредитный рейтинг оценивается по шкале от 1 до 999 баллов. Высокий начинается от 800 баллов», — рассказала Анастасия Некрасова.
Перед подачей заявки на ипотеку есть смысл оплатить долги по налогам, коммунальным платежам, штрафам и алиментам.

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#квартира
#ипотека
#жильё
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На Тайване семья умершего охранника, работавшего 42 дня без выходных, получит компенсацию
03 сентября 2023, 08:10

Фото: istockphoto/Michał Chodyra

Руководство парка на Тайване, где работал умерший после 42 рабочих дней охранник, выплатит его членам семьи компенсацию в размере 28 тысяч долларов.
РЕН ТВ пишет, что такое решение принял окружной суд города Гаосюн. Мужчина работал в парке Formosa Wang Brothers с 11 июня 2020 года. Спустя 4 месяца, 27 ноября, он потерял сознание, а ещё через 3 дня умер в больнице от геморрагического инсульта. Семья охранника подала в суд на парк, требуя компенсации в 46,7 тысячи долларов.

По словам родственников, мужчина работал 42 дня без выходных (10,5-12 часов каждый день). Мужчина переработал 107,5 часов. По закону острова сверхурочная работа не должна превышать 46 часов в месяц.

Представитель парка сказал, что охраннику нужно было работать только 2 часа в день, делая обход территорит. Но судья заявил, что умерший остальное время проводил на работе, поэтому время также считается рабочим. 

Сообщается, что мужчина утаил, что у него гипертония. Судья подчеркнул, что работодатель должен осознавать, что и без проблем со  здоровьем погибшего условия работы могли ухудшить здоровье.

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#работа
#сотрудники
#суд
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Cуд в Киеве арестовал Коломойского на два месяца с возможностью внесения залога в 500 с лишним млн гривен
03 сентября 2023, 00:04

Фото: РИА Новости/Стрингер

Шевченковский суд Киева принял решение заключить под стражу до 31 октября украинского олигарха Игоря Коломойского, которого обвиняют в мошенничестве и легализации преступно добытого имущества. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua».
«Избрать меру пресечения Коломойскому Игорю Валерьевичу в виде содержания под стражей сроком 60 дней», — огласил судья своё решение в финале заседания, проходившего в закрытом режиме.

При этом бизнесмену и экс-губернатору Днепропетровской области Украины оставили возможность для внесения за него залога в размере 509 млн гривен ($13,8 млн.).

Ранее «Радио 1» сообщало, что следователи Службы безопасности Украины (СБУ) установили, что в период с 2013 по 2020 год Коломойский легализовал (отмыл) более полумиллиарда гривен (примерно 13,544 миллиона долларов) путем их вывоза за границу, используя при этом инфраструктуру подконтрольных ему банковских учреждений, в том числе «Приватбанка», который позже был национализирован.

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#сбу
#суд
#киев
#бизнесмен
#арест
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Ахеджакова объяснила ситуацию с выходом на сцену с украинским флагом
02 сентября 2023, 22:07

Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков

Народная артистка России Лия Ахеджакова заявила, что украинский флаг в театре в немецком Бремене ей подсунул провокатор. Об этом сообщает «Газета.Ru».
Актриса объяснила, что неизвестный ей провокатор передал флаг Украины вместе с цветами, когда она находилась на сцене после завершения спектакля. По словам Ахеджаковой, она не сразу поняла, что это, приняв ткань за шарф.

Также артистка отметила, что провокатор быстро покинул здание театра, поэтому его не удалось найти.

Ранее сообщалось, что 2 сентября МВД приступило к проведению проверки по факту дискредитации артисткой Ахеджаковой Вооружённых сил РФ. По сообщениям главы Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталия Бородина, который и потребовал провести проверку, Лия Ахеджакова вышла на сцену с украинским флагом, что является дискредитацией России.

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#россия
#актриса
#флаг
#вс рф
#проверка
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Жена актёра Алексея Янина опровергла информацию о смерти мужа
02 сентября 2023, 21:54

Фото: iStock/gorodenkoff

Жена актёра РАМТ Алексея Янина Дарья Клюшникова опровергла сообщения о смерти своего мужа. Об этом она написала в Instagram*.
Она отметила, что 40-летний актёр находится в тяжёлом состоянии в реанимации НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского. По словам девушки, Янин «в коме, но он жив».

Ранее сама Клюшникова и коллеги актёра заявляли о его смерти, однако это оказалось ошибкой врачей больницы. 

Алексей Янин в 2015 году пережил тяжёлый инсульт, в течение 8 лет он борется с его последствиями. 

На счету у актёра более 30 ролей в фильмах и сериалах. Он служит в Российском академическом молодёжном театре (РАМТ).

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#актёр
#россия
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