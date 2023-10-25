Умер актер из «Последнего героя» и сериала Next Станислав Потапов

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Скончался российский актер, каскадер и постановщик трюков Станислав Потапов. Об этом говорится на портале «Кино-Театр.Ру»
Сообщается, что Потапов ушел из жизни 24 октября. Причина смерти актера не называется.
Потапов известен по ролям в фильмах и сериалах «Последний герой», «Классные мужики», Next. Как каскадер он принимал участие в съемках «Хироманта», «Синдрома Феникса», «Медного солнца», «Пестрых сумерек» и иных творческих работах.
Ранее сообщалось, что в возрасте 56 лет скончался российский блогер Дядя Слава (настоящее имя Станислав Андреев). Уточняется, что Дядя Слава ушёл из жизни около десяти часов вечера 22 октября. Мужчина боролся с онкологией.
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Потапов известен по ролям в фильмах и сериалах «Последний герой», «Классные мужики», Next. Как каскадер он принимал участие в съемках «Хироманта», «Синдрома Феникса», «Медного солнца», «Пестрых сумерек» и иных творческих работах.
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