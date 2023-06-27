Умер актёр из «Санта-Барбары» Николас Костер

iStock/jorgeantonio
В 2013 году Николас Костер женился на своей поклоннице – россиянке Елене Бородулиной
В больницы Флориды умер 89-летний Николас Костер, который сыграл Лайонела Локриджа в сериале «Санта-Барбара». Об этом сообщила его дочь Диннин Костер. Причина смерти не уточняется.
У актера осталось трое детей.
Ранее сообщалось о смерти актёра из «Титаника» Лью Палтера. Он умер в собственном доме в Лос-Анджелесе. Причиной смерти стал рак.
В «Титанике» Палтер сыграл роль Исидора Штрауса.
У актера осталось трое детей.
В «Титанике» Палтер сыграл роль Исидора Штрауса.
Мария Фирсова