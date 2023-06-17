Умер актер из сериалов «Кухня» и «Карпов»

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Актер из сериалов «Кухня» и «Карпов» Дмитрий Сапронов скончался на 51-м году жизни
Российский актер Дмитрий Сапронов умер на 51 году жизни, сообщает «Газета.ru».
Как стало известно, церемония прощания состоится в Москве 18 июня в 10:30 на улице Будайской, дом 2, строение 13.
Напомним, Сапронов снимался во многих российских сериалах: «След», «Кухня», «Карпов», «Товарищи полицейские», «Пятая стража».
Ранее «Радио 1» сообщало о том, что умер российский актер Хаким Муртазин.
Как стало известно, церемония прощания состоится в Москве 18 июня в 10:30 на улице Будайской, дом 2, строение 13.
Ранее «Радио 1» сообщало о том, что умер российский актер Хаким Муртазин.
Екатерина Коршунова