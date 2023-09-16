Умер актер из советской драмы «Меня зовут Арлекино» Игорь Кечаев

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Советский и российский актер и режиссер Игорь Кечаев скончался после тяжелой и продолжительной болезни. Об этом сообщили в «Электротеатре Станиславский».
62-летний Кечаев умер 14 сентября. Сообщается, что прощание с ним прошло утром в пятницу, 15 сентября, в морге института имени Склифосовского.
Кечаев известен своими в ролями в драме «Меня зовут Арлекино» и Игорь в картине «Ленинград. Ноябрь». В качестве режиссера он работал над фильмами и сериалами «След», «Товарищи полицейские», «Саша Маша» и другими.
Игорь Кечаев родился 3 февраля 1961 года.
Напомним, ранее сообщалось о смерти заслуженного артиста России Вячеслава Гришечкина. Предварительная причина смерти актёра Вячеслава Гришечкина — остановка сердечной деятельности из-за острых нарушений.
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Кечаев известен своими в ролями в драме «Меня зовут Арлекино» и Игорь в картине «Ленинград. Ноябрь». В качестве режиссера он работал над фильмами и сериалами «След», «Товарищи полицейские», «Саша Маша» и другими.
Напомним, ранее сообщалось о смерти заслуженного артиста России Вячеслава Гришечкина. Предварительная причина смерти актёра Вячеслава Гришечкина — остановка сердечной деятельности из-за острых нарушений.
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Екатерина Коршунова