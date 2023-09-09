Умер актер из «Таинственного острова»

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Шотландский актер Джон Кэйрни ушел из жизни в возрасте 93 лет, сообщили члены его семьи, информирует STV News. Джон Кэйрни был известен своей ролью Роберта Бернса в «Таинственном острове» и оставил яркий след в мире искусства.
Семья актера и писателя, который был уроженцем Глазго, описывает его как необычайно яркую личность и уникально талантливого исполнителя. Причины его ухода из жизни не раскрываются.
Джон Кэйрни получил актерское образование в Королевской шотландской академии музыки и драмы. Его наиболее известной ролью стала роль капитана Немо в канадском сериале «Таинственный остров», который был снят по одноименному роману Жюля Верна. Он также снимался в таких фильмах, как «Гибель Титаника» (1958), «Клеопатра» (1963), и «Ясон и аргонавты» (1963).
Джон Кэйрни оставил после себя жену, пятерых детей от первого брака, девять внуков и семерых правнуков.
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Джон Кэйрни получил актерское образование в Королевской шотландской академии музыки и драмы. Его наиболее известной ролью стала роль капитана Немо в канадском сериале «Таинственный остров», который был снят по одноименному роману Жюля Верна. Он также снимался в таких фильмах, как «Гибель Титаника» (1958), «Клеопатра» (1963), и «Ясон и аргонавты» (1963).
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Артем Кузьмин