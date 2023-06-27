Умер актёр из «Титаника» Лью Палтер

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В возрасте 94 лет скончался актёр Лью Палтер
Американский актер Лью Палтер, который сыграл в фильме «Титаник» Джеймса Кэмерона, скончался в возрасте 94 лет 21 мая 2023 года. Палтер умер в собственном доме в Лос-Анджелесе. Причиной смерти стал рак.
В «Титанике» Палтер сыграл роль Исидора Штрауса.
Лью Палтер родился 3 ноября 1928 года в Нью-Йорке.
Об обладатель степени доктора философии в области театра в Северо-Западном университете. Был руководителем летних театральных постановок. Преподавал на театральном факультете Калифорнийской школы искусств.
На экранах актер дебютировал в 1967 году.
Ранее сообщалось, что пассажиры батискафа «Титан» погибли безболезненно и быстро. Профессор Международного университета Флориды Эйлин Мария Марти заявила о том, что пассажиры батискафа «Титан», погибли быстро и безболезненно, а их тела, скорее всего, не обнаружат. Об этом она сообщила в эфире телеканала CNN.
В «Титанике» Палтер сыграл роль Исидора Штрауса.
Об обладатель степени доктора философии в области театра в Северо-Западном университете. Был руководителем летних театральных постановок. Преподавал на театральном факультете Калифорнийской школы искусств.
На экранах актер дебютировал в 1967 году.
Ранее сообщалось, что пассажиры батискафа «Титан» погибли безболезненно и быстро. Профессор Международного университета Флориды Эйлин Мария Марти заявила о том, что пассажиры батискафа «Титан», погибли быстро и безболезненно, а их тела, скорее всего, не обнаружат. Об этом она сообщила в эфире телеканала CNN.
Мария Фирсова