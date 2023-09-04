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Умер актер из «Возвращения Мухтара» и «Мажора» Юрий Потапенко

Актер из «Возвращения Мухтара» и «Мажора» Юрий Потапенко умер на 59 году жизни
04 сентября 2023, 10:14
Фото: iStock/SergeyPankratov

Фото: iStock/SergeyPankratov

Украинский и российский актер Юрий Потапенко умер в возрасте 58 лет. Об этом сообщили в пресс-службе киевского «Молодого театра».
Сообщается, что в последнее время актер жаловался на боль в сердце.

Юрий Потапенко родился 1 августа 1965 года. Актер снимался в таких фильмах и сериалах, как «Возвращение Мухтара», «Мажор», «Утесов. Песня длиною в жизнь» и других.


Напомним, ранее 58-летняя певица Анастасия, дочь Людмилы Салдадзе, сообщила журналистам о смерти матери. Причина смерти 83-летней Людмилы Салдадзе не сообщается.

Режиссёр была удостоена звания заслуженного деятеля искусств РСФСР. Также Людмила Салдадзе является лауреатом Госпремии СССР, Премии Всесоюзного кинофестиваля за фильм «Твой дом».

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Одно из старейших предприятий стекольной промышленности построит новый производственный корпус
04 сентября 2023, 09:48

В Центр Содействия Строительству при Правительстве Московской области поступил на сопровождение новый производственный корпус в городском округе Долгопрудный.

Предприятие стекольной промышленности «Мосавтостекло» является одним из старейших предприятий, работающих в этой сфере. Объём инвестиций в строительство нового корпуса составит 500 миллионов рублей, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

Цель проекта — запустить импортозамещающее производство стекол для поездов. На данный момент «Мосавтостекло» выпускает 30% стеклянных изделий для российских поездов.

Площадь нового корпуса составит более 10 тысяч кв. метров. Расширение планируется для увеличения мощности предприятия и расширения производства стекольной продукции для высокоскоростных электропоездов, трамваев, дизель-поездов, автобусов и другой техники.

Реализация проекта запланирована на 2026 год. Будет создано 40 рабочих мест.

Строительство объекта будет реализовываться при помощи Центра содействия строительству при Правительстве региона.

Центр содействия строительству при Правительстве региона области — первый в стране проектный офис, на площадке которого собраны представители различных органов власти и организаций, участвующих в процессе реализации инвестиционных проектов на всех этапах для эффективного достижения целей.

ЦСС на протяжении 5 лет снижает административные барьеры, а также оказывает помощь и поддержку бизнесу Подмосковья при строительстве объектов.

Все услуги Центр содействия строительству при Правительстве региона области оказывает бесплатно. Подать заявку на сопровождение ЦСС можно на сайте и по номеру: 8(498) 602-00-00.

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Владелец «Вкусно - и точка» Говор сообщил о желании McDonald’s вернуться в РФ
04 сентября 2023, 09:29

Фото: iStock/TonyBaggett

McDonald’s предполагал свое возвращение в Россию при продаже бизнеса в случае изменения сложившихся обстоятельств. Об этом сообщил владелец сети ресторанов «Вкусно - и точка» Александр Говор.
«У принимавших от имени корпорации решение была своя логика. Если честно, на их месте тоже выбрал бы меня. Уже показал себя в качестве партнера, знал систему изнутри. Какой резон McDonald’s рисковать с темной лошадкой?» - цитирует ТАСС Говора.

Он добавил, что руководство McDonald’s открыто заявляло, что компания готова вернуться в Россию в случае изменений обстоятельств. Таким образом, она хотело быть уверенной в том, что бизнес сохранится.

По словам Говора, он обещал представителям McDonald’s, что за ним сохранится контрольный пакет в российской сети. Кроме того, в рамках договора предусмотрена и возможность возвращения сети ресторанов на российский рынок. Однако они будут вынуждены выкупать бизнес за те деньги, которые вложил Говор.


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Утром 4 сентября подмосковные дороги загружены на 5 баллов
04 сентября 2023, 09:21

Фото: istockphoto / Yury Karamanenko

В понедельник утром, 4 сентября, загруженность дорог Московской области составляет 5 баллов. На дорогах зафиксировано больше 900 тысяч автомобилей.

Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области отмечает затруднение движения на дорогах в сторону Москвы на Варшавском, Каширском, Ленинградском, Егорьевском, Можайском, Пятницком и Щёлковском шоссе, а также на трассах А-105, М-2 "Крым", М-4 "Дон", М-5 "Урал", М-7 "Волга", М-8 "Холмогоры", М-9 "Балтия".

Минтранс призывает водителей быть внимательными, соблюдать дистанцию, не отвлекаться на телефон, не обгонять в запрещённых местах и помнить об ограничении скоростного режима у образовательных учреждений. 

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Британские учёные выяснили, как гнев укрепляет отношения
04 сентября 2023, 09:19

Фото:istockphoto/boleganiki

Исследователи из Университета Суррея выяснили, как гнев, презрение и отвращение влияют на дружеские и романтические отношения.
Научный журнал Personality and Individual Differences пишет, что иногда враждебные эмоции способствуют преодолению противоречий.
 
По мнению учёных, такие эмоции нужно выражать, если партнеры планируют оставаться вместе долгое время. Это касается гнева, потому что злость помогает повлиять на изменение поведения партнера.
 
Силу гнева связывают с принятием мер по исправлению положения. Чем больше люди злились на своего любимого человека, тем больше была вероятность, что он или она попытается загладить вину.
 
Но презрение и отвращение являются исключительно деструктивными эмоциями. Если их проявлять регулярно, это приведет к неудовлетворенности и распаду пары.

Но перепады настроения, обидчивость являются признаками серьёзной болезни, предупреждает эндокринолог Лариса Рогова.

Зачастую симптомы заболеваний щитовидной железы влияют на эмоциональную сферу человека.

Из-за избытка гормонов при гиперфункции щитовидной железы может развиться тиреотоксикоз, следствиями которого становятся эмоциональная лабильность, частые перепады настроения, повышенная возбудимость, раздражительность, а также вспыльчивость, тревожность, обидчивость, плаксивость, повышенная двигательная активность.

Также при гипертиреозе случаются нарушения сна, трудности с концентрацией, непереносимость яркого света, трудно переносить громкие звуки, наблюдается депрессия или напротив эйфория.

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#семья
#любовь
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В ДНР на выборах губернатора проголосовали подмосковные дорожники без отрыва от работы
04 сентября 2023, 08:45

360tv.ru

Командированные в ДНР специалисты из Подмосковья тоже голосуют на выборах губернатора Подмосковья.
«360» пишет, что в перерыве между вызовами врачи подмосковной скорой помощи приехали на участок в Новоазовске, чтобы отдать свой голос на выборах губернатора. Они сейчас оказывают медпомощь в ДНР местным жителям и специалистам, занимающимся восстановлением пострадавших от бомбежек домов.

«Работаем здесь круглосуточно и вот между вызовами нам удалось подъехать. Хорошо, что рядом и есть такая возможность приехать проголосовать в нынешних реалиях», —отметил врач Александр Белослудцев.
Экстерриториальные участки в ДНР, где голосуют жители Подмосковья, работают с 08:00 до 18:00. Но некоторые закрываются раньше: комиссии во второй половине дня направляется на выездное голосование. Это касается в основном строителей.

«Бригадиры их не отпускают. Мы создали специальный график работы комиссии, в первой половине дня она работает на стационарном участке, а потом выездное голосование», — поделилась заместитель министра территориальной политики Московской области Юлия Ольшанская
Первой точкой стал пешеходный мост через реку Грузский Еланчик. Рабочие поблагодарили организаторов за возможность участвовать в выборах.

«У меня не получилось поехать на избирательный участок, руководство не отпустило, потому что нужно достраивать инфраструктуру. К нам приехала избирательная комиссия на объект. Мы проголосовали»,—сказал избиратель Евгений Грязнов.
Далее комиссия отправилась в поселок Сартана, где восстанавливают мост через реку Кальмиус. Действующие избирательные комиссии заняты на выборах в Московской области, поэтому в ДНР набрали добровольцев. 

«Это лучше, чем сидеть дома, надо помочь нашим людям и осуществить их желание проголосовать, так как они проголосовать не могут на территории Московской области», — рассказал доброволец Павел.
В конце каждого дня бюллетени достают из урн и помещают в сейф-пакеты. Они будут храниться под замком до 5 сентября, до начала подсчёта голосов.

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#выборы
#губернатор
#днр
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В реабилитационном центре Екатеринбурга «Озеро Чусовское» случился бунт врачей и медсестер
04 сентября 2023, 06:49

Фото: istockphoto/demaerre

У медперсонала «Озера Чусовского» накопился большой список претензий к начальству.
В августе сотрудники центра пришли к главному врачу и высказали всё, что накопилось. В распоряжении редакции E1.RU оказалась полная запись этого разговора.
 
По словам медиков, новое руководство «планомерно разваливает центр». В список претензий к начальству вошли низкие зарплаты, непрозрачность их начисления (разница в 1,5–2 раза у сотрудников с похожей нагрузкой и образованием), увеличившаяся нагрузка из-за увольнений сотрудников, отсутствие доплат за переработки, дефицит нового медицинского оборудования. Всё это сказывается на качестве медпомощи. Также, по словам медиков, год назад в «Озеро Чусовское» пришел новый замглавврача по экономическому развитию. Теперь сотрудники вынуждены терпеть унижения с переходом на личности.
 
Издание пишет, что в октябре 2021 года в «Озере Чусовском» сменился главный врач. После того как Виталия Аретинского отправили на пенсию, коллектив направил письмо заместителю губернатора Павлу Крекову, подписались 209 человек. Медики просили оставить Аретинского на должности главврача. Но это не помогло и 18 октября 2021 года новым главврачом центра назначили Андрея Патрикеева.

Летом 2022 года на работу в «Озеро Чусовское» пришёл заместитель по экономическому развитию Антон Бахлыков. В конце прошлого года новое начальство объявило, что «Озеро Чусовское» будет принимать пациентов по ОМС по новым реабилитационным направлениям.
 
Клиника изначально создана для помощи пациентам с сердечно-сосудистыми и неврологическими заболеваниями.
 
«Они взяли квоты на реабилитацию пациентов с рассеянным склерозом и травмами, которых раньше в центре не было. Начались проблемы с подбором и закупкой аппаратуры, закупили не то, что нужно, в итоге медиков на повышенных тонах выставили виноватыми. Еще и тарифы лечения пациентов, по которым платит Фонд медицинского страхования, оказались невыгодными для центра»,-рассказал один из сотрудников.
Врачи и медсёстры жалуются, что зарплаты в реабилитационном центре ниже среднерыночных и начисляются непрозрачно: заведующий может получать меньше, чем простой врач.
 
«Нескольким врачам выборочно подняли зарплату до 80 тысяч, а остальным ничего не меняли. Сотрудники всё это знают, естественно, это возмущает. Средняя зарплата медсестер вообще 25 тысяч. Ситуация плачевная»,-говорят медики.
E1.RU пишет, что за последние годы из реабилитационного центра уволились 17 докторов. Также медики жалуются на неуважительное отношение к коллективу со стороны заместителя главного врача Антона Бахлыкова. При этом в Минздраве никакой некорректности не нашли.

Ранее в Хакасии учителя массово уволились из-за зарплат. Директор школы в селе Фыркал Иван Щипцов рассказывает, что мае уволились учителя математики, истории, обществознания и начальных классов. Это случилось после того, когда вместо обещанного повышения зарплаты на 20%, учительский доход урезали на 10%.

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Вице-спикер Госдумы Чернышов призывает расширить сроки выплат детского пособия
 
#врачи
#зарплаты
#зарплата
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Юрист Соловьев рассказал, кто может получить доплату к пенсии
04 сентября 2023, 05:38

Фото: istockphoto/Fascinadora

Заслуженный юрист России Иван Соловьев напомнил, что размер пенсии способен изменяться благодаря доплатам за стаж, вредность, а также региону проживания.
Агентство «Прайм» пишет, если по каким-то причинам пенсионер получает маленькую пенсию, то, чтобы итоговая сумма не была меньше федерального прожиточного минимума, ему должны начислять федеральную социальную доплату.
 
Федеральный прожиточный минимум в этом году равняется 12 363 рублям. А если региональный прожиточный минимум выше федерального, то пенсионеру доплатят уже повышенную региональную социальную выплату.
 
Доплаты к пенсии в размере 2522 рубля смогут получить пенсионеры, которые содержат других нетрудоспособных членов семьи.

Граждане, которые более 30 лет проработали в сельской местности, получат пенсионную надбавку в размере 1892 рублей.
 
Пенсионерам, которые достигли 80 лет, или имеющим первую группу инвалидности, положены дополнительные 7567 рублей.
 
Проработавшие определенное количество лет в районах Крайнего Севера и приравненных к нему местностях имеют право на надбавки в 3784 и 2270 рублей.
 
Для того, чтобы получить надбавки, пенсионеру необходимо собрать документы, подтверждающие размер стажа, условия работы и другие важные обстоятельства. Далее следует обратиться в отделение Социального фонда по месту жительства.

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#пенсия
#пенсионер
#пенсионеры
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На Сахалине будут судить майнера за незаконное подключение к электросетям
Майнера криптовалют будут судить за ущерб «Сахалинэнерго» на 22 миллиона рублей
04 сентября 2023, 05:06

Фото: iStock/simpson33

Житель Южно-Сахалинска будет представлен перед судом по обвинению в создании майнинговой фермы и незаконном подключении к сетям, что привело к ущербу электроснабжающей компании в размере 22 миллионов рублей. Об этом сообщает сайт Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Сахалинской области.
Сдекабря 2021 года по май 2022 года 37-летний житель Южно-Сахалинска незаконно подключился к сетям «Сахалинэнерго», что привело к потреблению электроэнергии на сумму более 16,6 миллиона рублей. Энергетики выявили незаконно подключенную трансформаторную подстанцию мощностью 1250 кВА на территории строительной компании, от которой питались два 40-футовых контейнера, используемые для майнинга. По факту было возбуждено уголовное дело по статье «Причинение имущественного ущерба в особо крупном размере путем обмана или злоупотребления доверием».

«Установлено, что обвиняемый своими преступными действиями в период с начала декабря 2020 года по конец мая 2022 года осуществил безучетное потребление электроэнергии с общей мощностью почти 4 миллиона кВт/ч на общую сумму около 22 миллионов рублей... Уголовное дело направлено в Южно-Сахалинский городской суд для рассмотрения по существу», — сообщается в официальном заявлении.
На имущество фигуранта был наложен арест.

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#компании
#сво
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Путин рассказал, сколько денег идет на ремонт сельских школ
Путин заявил, что примерно 70% средств на ремонт школ идут на село
03 сентября 2023, 23:24

Фото: сайт Кремля

Президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе своего визита в Тургиновскую среднюю школу в Тверской области, подчеркнул, что около 70% средств, выделяемых на ремонт школ, направляются на развитие сельских территорий. Эту информацию предоставило агентство ТАСС.
Путин отметил, что большая часть средств, выделяемых на ремонт школ, расходуется на сельские школы, чтобы обеспечить детей из сельских районов дополнительными образовательными возможностями.

«Основная часть средств, которые выделяются на ремонт школ, в размере примерно 70%, направляется на сельские школы», — подчеркнул Путин.
Президент также посетил несколько классов в Тургиновской средней школе и подчеркнул важность обеспечения качественным оборудованием учебных помещений. Он отметил, что создание подходящих условий способствует развитию творческих способностей детей.

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