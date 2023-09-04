Умер актер из «Возвращения Мухтара» и «Мажора» Юрий Потапенко

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Юрий Потапенко родился 1 августа 1965 года. Актер снимался в таких фильмах и сериалах, как «Возвращение Мухтара», «Мажор», «Утесов. Песня длиною в жизнь» и других.
Режиссёр была удостоена звания заслуженного деятеля искусств РСФСР. Также Людмила Салдадзе является лауреатом Госпремии СССР, Премии Всесоюзного кинофестиваля за фильм «Твой дом».
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