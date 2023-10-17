Умер актёр из «Белого солнца пустыни» Ващилин

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Николай Ващилин родился в 1947 году. Он был мастером спорта по самбо, побеждал на всесоюзных и городских соревнованиях.
Ранее сообщалось, что Заслуженный артист России, виолончелист Александр Готгельф умер в 74 года, не дожив несколько дней до юбилея. Он мог скончаться из-за острой сердечной недостаточности. Тело виолончелиста обнаружили в одной из аудиторий Государственного музыкально-педагогического института, где он преподавал. На теле не было обнаружено видимых повреждений.
Напомним, о смерти Готгельфа 16 октября рассказали в пресс-службе Российского национального оркестра.
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