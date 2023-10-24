Умер актёр из сериалов «Интерны» и «Универ» Михаил Тощев

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В возрасте 60 лет скончался российский актёр Михаил Тощев. Об этом сообщается на сайте kino-teatr.ru в профиле артиста.
Михаил Тощев служил в Орехово-Зуевском театре, в кино он дебютировал в сериале «Александровский сад» в 2005 году. Всего фильмография артиста насчитывает 53 работы, среди которых проекты «След», «Универ. Новая общага», «Дальнобойщики», «Доктор Тырса» и «Интерны».
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