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Умер артист Александринского театра Кошелевич

18 ноября 2023, 17:33
Фото: istock/SergeyPankratov

Фото: istock/SergeyPankratov

Умер 74-летний актер Александринского театра Иосиф Кошелевич.
Об этом сообщает пресс-служба театра.

«Александринский театр с глубокой скорбью сообщает, что 17 ноября 2023 года на 75-м году жизни скончался артист Иосиф Иосифович Кошелевич», – сказано в сообщении.


Иосиф Кошелевич посвятил почти 35 лет Александринскому театру. На сцене этого театра Кошелевич сыграл более 30 ролей.

О времени и месте проведения церемонии прощания сообщат позже.

Иосиф Кошелевич является выпускником Высшего театрального училища имени М. Щепкина. Он 16 лет играл на сцене Русского драматического театра имени Самеда Вургуна в Баку. С 1989 года был артистом Государственного академического театра драмы имени А. С. Пушкина.

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Стала известна причина неудачного запуска новой ракеты Starship
SpaceX: второй запуск ракеты Starship закончился взрывом
18 ноября 2023, 17:51

Фото: iStock/3DSculptor

Ракета Starship, запущенная с космодрома в Техасе, могла взорваться в воздухе сразу после старта.
Об этом сообщает компания SpaceX в соцсети X. Связь с ракетой была потеряна спустя 10 минут после запуска. Перед стартом финальный отсчет остановили на -40 секундах, но потом продолжили. Ракета достигла высоты в 148 км, но с обеими возвращаемыми ступенями случились проблемы.

В конце третьей минуты полетного времени случилось успешное разделение ступеней, а спустя несколько секунд нижняя ступень взорвалась.

Starship является сверхтяжелой полностью многоразовой ракетой нового поколения. У неё обе ступени способны садиться на хвост. Именно Starship должен доставить астронавтов на Луну по программе NASA Artemis. 

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#ракета
#новости
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Воробьёв выразил соболезнования в связи со смертью Олега Ворслова
18 ноября 2023, 17:20

Фото: ВоробьёвLive

Жители Солнечногорска и многих других городов Подмосковья были хорошо знакомы с Олегом Ворсловым и его супругой Мариной Дмитриевной.
Пара, которая была в браке 60 лет, едва ли не каждый день выходила гулять по набережной Солнечногорска. Они надевали сочетающиеся между собой костюмы и шляпы, общались с прохожими и давали советы молодоженам. Семейная пара стала своеобразным талисманом города. 

Год назад ушла из жизни Марина Дмитриевна, а недавно не стало Олега Петровича. Его похоронили рядом с женой. 

Для многих жителей Подмосковья пара была примером большой и искренней любви, которую можно пронести сквозь года. 
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв подчеркнул, что пара останется в памяти именно такой.

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#подмосковье
#андрей воробьёв
#семья
#супруги
#солнечногорск
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Россияне в Финляндии провели митинг против закрытия КПП на границе
Россияне провели митинг у финского парламента против закрытия КПП на границе
18 ноября 2023, 15:32

Фото: istockphoto / eberarr

Россияне организовали митинг в Хельсинки, выступив против закрытия четырех пограничных КПП.Такое решение приняло финское правительство, передает корреспондент РИА Новости.
Столичная полиция дала разрешение на проведение акции. По оценке СМИ, в 12:00 (13:00 по Москве) на нем участвовали около 300 человек.
 
По словам одной из участниц митинга, такое решение ограничивает право жителей страны на встречи с родственниками. 
 
Уточняется, что на митинге была замечена другая девушка с ребенком, которая держала плакат с надписью Haluan tavata mummoani! ("Хочу увидеться с бабушкой!").

Ранее сообщали, что итальянские студенты повесили на Пизанской башне флаг Палестины. Соответствующее сообщение они распространили в соцсетях. 

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В Турции призывают экономить воду из-за засухи. 
#страны
#акции
#право
#девушка
#митинг
#финляндия
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В Крыму под Ай-Петри пробурили горный гидротоннель
Под Ай-Петри пробурили семикилометровый гидротоннель для подачи воды в Ялту
18 ноября 2023, 15:07

Фото: istockphoto / possum1961

Новый семикилометровый гидротоннель сквозь горную гряду Крыма для подачи воды в Ялту из водохранилищ с северной стороны крымских гор полностью пробурен.
Соединение с готовой частью с южной стороны прошло на текущей неделе, передает РИА Новости заместитель генерального директора компании-подрядчика строительства тоннеля ООО «ПРиСС» Андрей Булыгин.
 
Создание тоннеля под горой Ай-Петри – одна из самых масштабных работ ФЦП по развитию полуострова стоимостью около 9 миллиардов рублей. Тоннель составляет 7,2 километра диаметром 3,5 метра. Он проложен в тюбинговой отделке в толще главной горной гряды. 

При этом, около полутора километров тоннеля, которые уже были сделаны с южной стороны в конце 80-х годов, но дальнейшие работы остановили вто время, уже отремонтированы и готовы к использованию.

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Для главы Samsung потребовали 5 лет тюрьмы по делу о слиянии компаний. 

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#строительство
#крым
#вода
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Для главы Samsung потребовали 5 лет тюрьмы по делу о слиянии компаний
18 ноября 2023, 13:45

Фото: istockphoto Zolnierek

Южнокорейская прокуратура требует для председателя правления Samsung Electronics Co. Ли Джэёна пять лет лишения свободы. Он считается виновным в мошенничестве с бухгалтерской отчетностью и манипулировании ценами акций.
Прокуратура также требует главу Samsung выплатить штраф 500 миллионов вон ($386,6 тысяч).

Фигуранта обвиняют слиянии Cheil Industries Inc. и Samsung C&T, передает издание The Korea Times. 

Соединение двух компаний в 2015 году прошло в форме обмена акциями из расчета три бумаги Samsung C&T за одну акцию Cheil. Это позволило Ли Джэёну, владевшему 23,2% Cheil, стать самым крупным акционером Samsung C&T, то есть холдинговой компанией Samsung Group.

В прокуратуре утверждают условия обмена акций не правильными, поскольку доходы Samsung C&T превышают выручку Cheil в 5,5 раза.

Глава Samsung не согласен с обвинениями. Разбирательства по этому делу ведутся уже три года, и решение суда ожидается в ближайшие месяцы.

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Московская область стала лидером по числу проголосовавших в системе ДЭГ. 
#московская область
#штраф
#прокуратура
#доходы
#маск
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В Турции призывают экономить воду из-за засухи
18 ноября 2023, 13:26

Фото: istockphoto/Fatih Deger

Население Турции призывают мобилизовать усилия и прийти к «чувствительному подходу» из-за нехватки воды.
Министр сельского хозяйства Ибрагим Юмаклы обратился к гражданам во время интервью CNN Türk. По его словам, Турция, которая является одной из стран Средиземноморского бассейна, может сильно пострадать из-за климатического кризиса. Министр заявил, что необходима иная политики в этой области. 

Август стал самым засушливым в Турции за 33 года. Большую часть территории страны из-за засухи метеорологи включили в зону ЧС.

Ранее в Тунисе ввели квоты на питьевую воду из-за засухи. Запрет распространялся на использование питьевой воды для мытья автомобилей, полива зеленых насаждений, уборки улиц и общественных мест. Нарушителям грозил штраф и лишение свободы на срок от 6 дней до 6 месяцев.

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Маск грозит «термоядерным иском» компаниям, которые отозвали рекламу в X
18 ноября 2023, 12:05

Фото: istockphoto/rarrarorro

Американский бизнесмен Илон Маск грозит «термоядерным иском» компаниям, заявившим о прекращении размещения рекламы на платформе X (ранее Twitter, заблокирована на территории России).
Компании решили отозвать рекламу с платформы из-за высказываний миллиардера, которые посчитали антисемитскими, пишет РИА Новости. 

Warner Bros., Sony Pictures, Paramount и Walt Disney, IBM, а также Apple решили приостановить рекламное сотрудничество с соцсетью из-за критики Маска еврейских сообществ, которые, по его мнению, руководствуются двойными стандартами в отношении ненависти к представителям некоторых национальностей.

Также Маск сообщил, что аккаунты тех, кто будет публично поддерживать геноцид какой-либо из этнических групп, будут заблокированы.

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#политика
#израиль
#палестина
#хамас
#илон маск
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Умер почетный глава буддисткой организации «Сока Гаккай» Икэда
18 ноября 2023, 11:07

Фото: istock/SergeyPankratov

Умер 95-летний почетный глава светской буддистской организации «Сока Гаккай» Дайсаку Икэда.
Телеканал NHK. Сообщает, что Дайсаку Икэда посетил 54 страны, общался с лидерами СССР Михаилом Горбачевым и Китая. За свою деятельность был награжден премией мира ООН.

«Сока Гаккай» была создана в 1930 году. В Японии является влиятельной структурой в политике, а также в культурной, образовательной и миссионерской деятельности. Организация создала свой университет, который стал одним из первых в Японии высшим учебным заведением. Данный университет установил обмен студентами с Московским университетом им. М.В. Ломоносова ещё во времена СССР. 

Икэда попал в организацию в 19 лет, а уже в 32 года возглавил её и стал бессменным главой с 1960 по 1979 год, а после его назначили почетным президентом.

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#япония
#мир
#страны
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Московская область стала лидером по числу проголосовавших в системе ДЭГ
18 ноября 2023, 10:08

Фото: istockphoto Pinkypills

Свыше 2,8 млн россиян поучаствовали в тестировании федеральной платформы ДЭГ.
Более 2,8 млн граждан России приняли участие в тестировании федеральной платформы дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Об этом говорят данные на портале наблюдения за ДЭГ. 

Наибольшее количество проголосовавших было в Московской области (345 100 человек), после нее идет Ростовская (179 345 человек), Свердловская (172 624 человек) области и Санкт-Петербург (158 044 человек). 

Электронное голосование проводилось с 15 по 17 ноября. Уточняется, что заявления на участие в тестировании ДЭГ подали 3 690 156 человек, было выдано 2 810 573 бюллетеней, из них приняли 2 797 737.

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