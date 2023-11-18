Умер артист Александринского театра Кошелевич

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Умер 74-летний актер Александринского театра Иосиф Кошелевич.
Об этом сообщает пресс-служба театра.
«Александринский театр с глубокой скорбью сообщает, что 17 ноября 2023 года на 75-м году жизни скончался артист Иосиф Иосифович Кошелевич», – сказано в сообщении.
Иосиф Кошелевич посвятил почти 35 лет Александринскому театру. На сцене этого театра Кошелевич сыграл более 30 ролей.
О времени и месте проведения церемонии прощания сообщат позже.
Иосиф Кошелевич является выпускником Высшего театрального училища имени М. Щепкина. Он 16 лет играл на сцене Русского драматического театра имени Самеда Вургуна в Баку. С 1989 года был артистом Государственного академического театра драмы имени А. С. Пушкина.
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«Александринский театр с глубокой скорбью сообщает, что 17 ноября 2023 года на 75-м году жизни скончался артист Иосиф Иосифович Кошелевич», – сказано в сообщении.
О времени и месте проведения церемонии прощания сообщат позже.
Иосиф Кошелевич является выпускником Высшего театрального училища имени М. Щепкина. Он 16 лет играл на сцене Русского драматического театра имени Самеда Вургуна в Баку. С 1989 года был артистом Государственного академического театра драмы имени А. С. Пушкина.
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Мария Фирсова