Умер автор песен «Птица счастья» и «Трус не играет в хоккей»

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Поэт и лауреат Государственной премии СССР Николай Добронравов скончался в возрасте 94 лет. Об этом сообщает «Экспресс газета». Причиной его смерти стала болезнь.
Николай Добронравов был одним из наиболее известных советских и российских поэтов-песенников. Его песни, включая «Надежда», «Птица счастья», и «Трус не играет в хоккей», стали популярными и любимыми среди публики. Также стоит отметить, что он был мужем композитора Александры Пахмутовой.
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Артем Кузьмин