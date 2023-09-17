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Умер автор песен «Птица счастья» и «Трус не играет в хоккей»

Умер муж Пахмутовой, автор песни «Трус не играет в хоккей» Николай Добронравов
17 сентября 2023, 01:37
Фото: iStock/jorgeantonio

Фото: iStock/jorgeantonio

Поэт и лауреат Государственной премии СССР Николай Добронравов скончался в возрасте 94 лет. Об этом сообщает «Экспресс газета». Причиной его смерти стала болезнь.
Николай Добронравов был одним из наиболее известных советских и российских поэтов-песенников. Его песни, включая «Надежда», «Птица счастья», и «Трус не играет в хоккей», стали популярными и любимыми среди публики. Также стоит отметить, что он был мужем композитора Александры Пахмутовой.

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#солдаты
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17 сентября: какой сегодня праздник в России и мире
17 сентября 2023, 00:05

Фото: iStock/CentralITAlliance

В этот день отмечается сразу несколько событий. Работники леса и лесоперерабатывающей промышленности, а также тур-менеджеры отмечают профессиональный праздник, а исполнители самого популярного жанра в США – день музыки кантри. Какие еще торжества отмечают в этот день, расскажет редакция «Радио 1».

День работников леса и лесоперерабатывающей промышленности

 
В этот день праздник отмечают те, кто работает с лесом и заботится о нем. Поздравить стоит также ботаников, экологов, дендрологов. Появился праздник на рубеже 70-80 – х годов XX века и приурочен к принятию «Лесного законодательства». Праздничный день создан для того, чтобы выразить слова благодарности специалистам, которые в ходе своей профессиональной деятельности преумножают природные богатства страны. 
 
Топ маршрутов по Подмосковью для осеннего уикенда
Топ маршрутов по Подмосковью для осеннего уикенда

День тур-менеджера 


                                                                                                   Фото: iStock/Tatiana Terekhina
 
17 сентября отмечается праздник сотрудников, благодаря которым сбываются месты о путешествиях. Стоит поздравлять в этот день тех, кто организовывает поездки, планирует путешествия туристов, занимается оформление билетов, бронированием отелей и берет на себя планирование отдыха. 
 

Международный день безопасности пациента

 
Учреждение этого праздника стало одной из важнейших глобальных кампаний в области здравоохранения. На Всемирной ассамблее здравоохранения была принята резолюция о «Глобальных действиях по обеспечению безопасности пациентов». К документу присоединились 194 страны, в том числе Россия. Согласно мировым исследованиям, медицинская помощь становится более действенной, а лечение эффективным, если пациент активно участвует в процессе. 
 

День щекотунчиков 

 
Праздник, о котором в некоторых странах даже не слышали, ежегодно отмечается 17 сентября. Его могут отметить все желающие, но важно помнить, что щекотка может быть не такой уж безобидной. Даже известны случаи, когда от щекотки умирали, это встречается довольно редко, но стоит помнить, что «щекотунчики» должны приносить только позитивные эмоции и смех. Интересный факт: люди младше 40 лет более чувствительны к щекотке, нежели более взрослые. Это обусловлено тактильной чувствительностью, которая снижается с возрастом. 

Международный день музыки кантри 


                                                                                                   Фото: iStock/batuhan toker

Самый популярный жанр музыки в США – кантри. Он зародился в 1920 году и представляет собой танцевальные мелодии и баллады. Музыканты, которые отдают предпочтению этому жанру, используют для игры гитару, скрипку, фортепиано, губную гармошку, барабаны. 

Праздник иконы Божией Матери «Неопалимая Купина»

 
Празднование было установлено еще в 1680 году, однако по старому календарю, оно проходило 4 сентября. Почитание иконы установлено в честь пророка Моисея, которому было видение. Верующие восприняли это как знак спасения всего человеческого рода и с тех пор чтут память иконы. Согласно преданиям, пророку явился Бог, но предстал он в образе горящего тернового куста. Он призвал пророка вывести народ из Египта. С тех пор икону окрестили владычицей огня. Считается, что она охраняет от пожаров и молний. Для того, чтобы обезопасить себя из свое жилище от беды, в этот день верующие заказывают молебен. 
 
Именины: Василий, Григорий, Елена, Петр, Степан, Юлиан 


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#эмоции
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На территории Центра космической связи «Дубна» заложили «Аллею Памяти»
16 сентября 2023, 20:45

Фото: iStock/okugawa

На территории Центра космической связи «Дубна» заложили «Аллею Памяти», которая посвящена героям Великой Отечественной войны. Сотрудники предприятия высадили двадцать деревьев.
Отмечается, что каждое дерево посвящено герою Великой Отечественной войны. О героическом пути участников ВОВ рассказали их потомки – сотрудники Центра, среди которых много бывших военных.

«Аллея Памяти» будет служить напоминанием о бессмертном подвиге русского солдата за свободу и независимость нашей страны.

Напомним, ранее на территории мемориального комплекса в Щёлково прошла торжественная посадка «Аллеи памяти». Участники акции высадили ряды голубых елей и сирени, чтобы увековечить подвиг тех, кто сражался в годы Великой Отечественной войны.

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#страны
#сотрудники
#саженцы
#акции
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Дело о наследстве командира ЧВК «Вагнер» Уткина открыли в Санкт-Петербурге
16 сентября 2023, 20:37

Фото: iStock/Thitiphat Khuankaew

В Петербурге открыли дело о наследстве командира ЧВК «Вагнер» Дмитрия Уткина. Об этом говорится в реестре наследственных дел Федеральной нотариальной палаты.
Сообщается, что наследственное дело открыл нотариус Анатолий Акуленко из петербургской нотариальной палаты. Он также занимается процессом о наследстве Евгения Пригожина.

Отмечается, что в открытом доступе нет информации о имуществе, которым ранее владел Уткин.

Напомним, 31 августа в Мытищах на Федеральном военном мемориальном кладбище состоялась церемония отпевания руководителя ЧВК «Вагнер» Дмитрия Уткина. Уткина похоронили в «Пантеоне защитников Отечества», открытом в 2013 году. Там захоронены военные, космонавты, спортсмены и государственные деятели.

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#дело
#суд
#санкт-петербург
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В Дубне проходят масштабные работы по ямочному ремонту и асфальтированию дворов
16 сентября 2023, 20:26

Фото: iStock/blyjak

В 2023 году в Дубне организованы масштабные работы по ямочному ремонту и асфальтированию дворов. Планируется уложить более 20 тысяч квадратных метров нового асфальта.
Отмечается, что региональная власть поддержала проект по ямочному ремонту и асфальтированию дворов. На реализацию были выделены денежные средства.

Сообщается, что работы происходят в рамках сроков, которые указаны в контракте. При условии хорошей погоды окончание ремонта запланировано на сентябрь. В день планируется укладывать по 1,5–2 тысячи квадратных метров. 

Напомним, ранее Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области сообщило, что за неделю на региональных и муниципальных дорогах было отремонтировано больше 7,2 тысяч дефектов дорожного покрытия.

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#власть
#подмосковье
#дубна
#строительство
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Лидер «Землян» Киселев раскритиковал творчество Газманова
Музыкант Киселев назвал Газманова инвалидом-композитором
16 сентября 2023, 18:28

Фото: istockphoto / twygg

Лидер группы «Земляне» Владимир Киселев раскритиковал в беседе с изданием «СтарХит»творчество коллеги Олега Газманова.
Киселев обозвал Газманова «инвалидом-композитором». По мнению Киселева, Газманов обратился к нему с просьбой написать ему песню, за которую он заплатит.

Отметим, что это не первый конфликт музыкантов.

Ранее лидер группы «Земляне» осудил певца и композитора Игоря Матвиенко за создание платных патриотических песен, после чего Газманов отказался считать Киселева настоящим музыкантов и напомнил, что тот владеет «Русским радио».

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Глава Одинцова Иванов вместе с жителями Звенигорода поучаствовал в акции «Наш лес. Посади своё дерево».

В Дубне построят центр обработки данных Wildberries.

«Миром рулят технологии»: Губернатор Подмосковья Воробьёв дал старт «Битве роботов».

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#радио
#лидер
#матвиенко
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Глава Одинцова Иванов вместе с жителями Звенигорода поучаствовал в акции «Наш лес. Посади своё дерево»
16 сентября 2023, 17:15

Фото: администрация Одинцовского г. о.

Глава Одинцовского округа Андрей Иванов вместе с жителями Звенигорода принял участие в ежегодной экологической акции «Наш лес. Посади своё дерево».
На территории обновлённого стадиона школы «КвантУм» имени Фабричнова в Супонево участники акции высадили 50 молодых кленов и 50 кустов дёрена. По информации главы муниципалитета, всего в Одинцовском округе организовано 37 площадок для проведения акции.

Иванов поблагодарил всех участников акции. Он подчеркнул, что акция «Наш лес. Посади своё дерево» проходит в Подмосковье на протяжении десяти лет. По словам главы Одинцовского округа, это мероприятие способствует прививанию бережного отношения к природе. В 2023 году участники акции высаживают порядка двадцати тысяч деревьев и кустов на 37 площадках. 

Иванов отметил, что стадион школы «КвантУм» полностью обновили в 2023 году. На стадионе сделали новое футбольное поле с искусственным газоном, произвели замену освещения, установку трибун, а также благоустроили территорию.

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#сво
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В Дубне построят центр обработки данных Wildberries
16 сентября 2023, 15:25

Фото: iStock/Maksim Safaniuk

В Дубне на территории особой экономической зоны построят центр обработки данных Wildberries мощностью 8 мегаватт.
Сообщается, что инициатором и инвестором проекта выступает компания «Вайлдберриз». Осуществлением проекта займется резидент «ВБ Дубна».

Отмечается, что на высокотехнологичном инфраструктурном объекте, площадь которого составляет не менее 3 700 квадратных метров, будут применены эффективные инженерные решения. Инвестиции в создание и оснащение центра обработки данных современным оборудованием, по предварительным данным, составят 6,5 миллиардов рублей. Запуск этого проекта позволит создать 55 новых рабочих мест.

На данный момент в ОЭЗ «Дубна» работают более 160 резидентов, статус которых обеспечивает им налоговые льготы. 

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#льготы
#налоговые льготы
#оэз дубна
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«Миром рулят технологии»: Губернатор Подмосковья Воробьёв дал старт «Битве роботов»
В Подмосковье впервые стартовала «Битва роботов»
16 сентября 2023, 14:43

Фото: Константин Семенец

Губернатор Московской области Андрей Воробьев и министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев открыли международный чемпионат «Битва роботов» в Подмосковье. Соревнования проходят уже 6-й раз и впервые в Московской области.
В субботу, 16 сентября в международном выставочном центре «Крокус Экспо» в Подмосковье стартовал первый этап международного чемпионата по битве роботов. В Красногорск приехали 24 команды из России, Турции, Индии и Казахстана. 
«Сегодня в этом зале, на этом ринге будет много эмоций. Я хочу поблагодарить всех, кто пришел – и детей, и умных, заботливых родителей, которые привели их сюда. Ну и, конечно, участников, — сказал губернатор Московской области Андрей Воробьёв. — Миром рулят технологии. Приятно, что молодые ребята и уже опытные инженеры работают в командах».
Отметим, что соревнованиях участвуют как профессиональные инженеры, студенты технических вузов, так и любители робототехники. Организатором чемпионата выступило министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России. 
«Очень здорово, что после большого перерыва мы возобновляем национальный чемпионат «Битва роботов». Классно, что столько людей сюда пришло, что это вызывает такой большой интерес. 24 команды, девять регионов нашей страны, а также три команды из других стран участвуют в первом отборочном цикле. Я думаю, нас ждет яркая битва», — сказал глава Минцифры Максут Шадаев. 
Глава ведомства также поблагодарил правительство Московской области за организацию мероприятия и предоставление площадки.  
Фото: Константин Семенец
Подмосковье на соревнованиях представляют учащиеся филиала Российского технологического университета во Фрязино. Они создали боевого робота RedHorn. Он представляет собой мини-танк весом в 100 кг. Он может развивать скорость до 10 км/ч. 

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#роботы
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«Дерево – это символ жизни»: В Подмосковье высадили 4 гектара соснового леса
В Подмосковье прошла экологическая акция «Наш лес. Посади свое дерево»
16 сентября 2023, 14:26

Фото: «Радио 1»

16 октября неподалеку от деревни Новая Купавна Богородского округа Московской области прошла благотворительная акция «Наш лес. Посади свое дерево».
Голое поле растянулось вдоль и поперек на целых четыре гектара. Теперь же, благодаря усилиям неравнодушных граждан России, через десяток лет над этим полем взовьются ввысь сотни гордых сосен.

Для всех участников акции была организована праздничная программа. В 9:00 в лесу открылась полевая кухня, которая на протяжении всего мероприятия кормила гостей гречневой кашей и отпаивала горячим чаем. Также участники акции получили памятные брендированные значки и футболки акции «Наш лес».

Помочь возродить лес приехали заместитель Председателя правительства Московской области Георгий Филимонов и председатель комитета по имущественным отношениям природопользования и экологии Московской области Владимир Шапкин. Они сажали лес практически на перегонки, каждый на своей грядке. При этом, Шапкин отметил, что принимает участие в акции с 2014 года, и на его счету уже более тысячи высаженных деревьев. 



«Более 100 тыс. сеянцев сосны и ели на общей площади 27,1 га мы высадили на лесных площадках Подмосковья за один день. На центральной лесной площадке на территории Кудиновского участкового лесничества Ногинского филиала ГКУ МО «Мособллес» на площади 4,2 га было высажено 15960 тыс. сосен», - отметил Филимонов.

С работой справились быстро. В акции приняли участие 1750 человек, и все четыре гектара оказались плотно засажены будущими соснами-гигантами. 

После плодотворной работы людей вновь пригласили к полевой кухне, чтобы отогреться и послушать музыку, плейлист для которой подбирал DJ Семёнов. 



Многие люди приехали на акцию всей семьей, не забыв прихватить с собой четвероногих любимцев. Так и семья Волковых – мама, папа и брат с сестрой решили посвятить субботу «зеленой» акции. 

«Друзья позвали, скинули информацию, что здесь будет проводиться такого рода мероприятие – озеленение леса. Надо лес беречь, который и короедом поеден был, и пожары сейчас не редкость в наших лесах. Посадили по 4-6 деревьев на человека, потому что приехало очень много народу. Походили, посмотрели, где пропущено, засадили», - рассказал глава семейства. 

Для всех участников провели мастер-классы. Как сделать из шишек и желудей произведение искусства – теперь точно знают все, кто посетил «Наш лес. Посади свое дерево». Ветеран Казачьего полка Максим Михайлович и вовсе продемонстрировал настоящие чудеса – в его руках иголки крымской сосны филигранно сплетались то в небольшую вазочку, то в подставку. 



«Ведь у каждого человека есть три важных дела – вырастить детей, достойных нашего государства, построить дом и посадить дерево. В вашей жизни это, может быть, сегодня первое дерево, но не последнее. Вот сейчас на этом месте никого нет, а посадим лес – и через много лет в этих лесах запоют птицы и появятся звери. Здесь появятся ягоды и грибы, за которыми вы будете приходить со своими детьми, а дети, которые участвуют в этой акции, будут приводить своих детей и рассказывать, что вот здесь я, когда-то, будучи малышом, посадил свое первое дерево», - прокомментировала событие председатель Совета ветеранов города Старая Купавна Зюзина Ольга Абрамовна.

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