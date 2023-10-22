Умер бывший депутат Госдумы трех созывов Пузановский

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В нижней палате парламента Андриан Пузановский представлял интересы избирателей Костромского одномандатного округа.
Скончался 81-летний экс-депутат трех созывов Госдумы Андриан Пузановский. Об этом рассказал вице-спикер Госдумы Сергей Неверов в своем Telegram-канале.
Неверов работал вместе с Пузановским в «Народном депутате». Он вспоминает Андриана Пузановского как яркого и отзывчивого человека.
Андриан Пузановский родился 3 января 1942 года. Был доктором экономических наук, руководителем кафедры в Костромском сельскохозяйственном институте, в Госдуме третьего созыва был в группе «Народный депутат».
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«21 октября ушел из жизни Андриан Пузановский. Депутат первых трех созывов Государственной Думы», – сообщил политик.
Андриан Пузановский родился 3 января 1942 года. Был доктором экономических наук, руководителем кафедры в Костромском сельскохозяйственном институте, в Госдуме третьего созыва был в группе «Народный депутат».
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Мария Фирсова