Умер бывший глава администрации президента Ельцина Филатов

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Умер 87-летний экс-руководитель администрации первого президента России Бориса Ельцина Сергей Филатов.
Об этом рассказал писатель и журналист Герман Садулаев, пишет РЕН ТВ.
Сергей Филатов руководил администрацией президента России с 1993 по 1996 год. Возглавлял экспертно-аналитический совет при президенте и занимал должность председателя комиссии при президенте по госпремиям в области литературы и искусства.
С 1997 года был назначен президентом Фонда социально-экономических и интеллектуальных программ.
Ранее сообщалось о смерти 98-летнего создателя и первого генерального директора автогиганта «КамАЗ» Льва Васильева. Трудовую деятельность начал в 1941 году шофером автобазы речного флота. Воевал, бал тяжело ранен, после демобилизации в 1945 году снова работал шофером. В 1948 году пришел на завод малолитражных автомобилей (будущий АЗЛК), где от рядового инженера дорос до директора завода. Заочно окончил Московский автомеханический институт.
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Сергей Филатов руководил администрацией президента России с 1993 по 1996 год. Возглавлял экспертно-аналитический совет при президенте и занимал должность председателя комиссии при президенте по госпремиям в области литературы и искусства.
Ранее сообщалось о смерти 98-летнего создателя и первого генерального директора автогиганта «КамАЗ» Льва Васильева. Трудовую деятельность начал в 1941 году шофером автобазы речного флота. Воевал, бал тяжело ранен, после демобилизации в 1945 году снова работал шофером. В 1948 году пришел на завод малолитражных автомобилей (будущий АЗЛК), где от рядового инженера дорос до директора завода. Заочно окончил Московский автомеханический институт.
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Мария Фирсова