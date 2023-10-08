Умер бывший клавишник группы «Руки вверх!» Владимир Капырин

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В своей квартире Москве умер экс-клавишник известной поп-группы «Руки вверх!» Владимир Капырин. Музыканту было всего 36 лет.
Владимир Капырин родился 1 марта 1987 года. Он увлекался джазом, был лауреатом многих джазовых фестивалей и конкурсов. Владимир участвовал во многих музыкальных проектах. Сотрудничал с группами «Харизма» и Jazzmobile, аккомпанировал Трофиму. Гастролировал с группой «Руки вверх!» и другими известными коллективами. Его отец, композитор Дмитрий Капырин, также помогал создавать аранжировки для концертов группы «Руки вверх!» и Сергея Жукова.
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