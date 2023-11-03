Умер бывший начальник Центра глубоководных исследований МО РФ вице-адмирал Исак

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Бывший начальник одной из самых секретных структур военного ведомства РФ — Центра глубоководных исследований Минобороны РФ — вице-адмирал Валерий Исак умер в возрасте 74 лет. Об этом ТАСС сообщил глава Общероссийского движения поддержки флота Владимир Мальцев.
Причина смерти военного не называется. Сообщается, что Исак с 2005 года был отставке, проживал в Москве.
Исак родился в январе 1949 года в Баку. В 1971 году он окончил Высшее военно-морское училище радиоэлектроники им. А. С. Попова. В 2003 году руководил испытаниями первой атомной глубоководной станции АС-12, которая известна под прозвищем «Лошарик».
Ранее сообщалось, что скончался 84-летний худрук Петербургской филармонии имени Шостаковича Юрий Темирканов. Юрий Хатуевич Темирканов служил художественным руководителем филармонии с 1988 года.
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Исак родился в январе 1949 года в Баку. В 1971 году он окончил Высшее военно-морское училище радиоэлектроники им. А. С. Попова. В 2003 году руководил испытаниями первой атомной глубоководной станции АС-12, которая известна под прозвищем «Лошарик».
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Екатерина Коршунова