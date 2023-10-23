Умер бывший первый замминистра обороны Игорь Пузанов

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Игорь Пузанов ушел из жизни в возрасте 76 лет. Военный на протяжении последних лет боролся с тяжелой болезнью.
Первый экс-заместитель министра обороны России и депутат Госдумы Игорь Пузанов скончался в Москве в воскресенье, 22 октября. Об этом сообщил СМИ руководитель аппарата Клуба военачальников РФ Николай Дерябин.
Он выразил соболезнование от Клуба военачальников родным и близким покойного, а также отметил, что в последнее время военный работал в управлении генеральных инспекторов Минобороны.
Напомним, что Игорь Пузанов родился 31 января 1947 года в Тюмени. В марте 2001 года он исполнял обязанности статс-секретаря – первого заместителя министра обороны России, однако в 2004 году должность была упразднена. Через год военный стал депутатом Госдумы и был уволен в запас. В январе 2012 года Игорь Пузанов ушел в отставку.
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Дана Игумнова