Умер бывший пресс-секретарь Кадырова Альви Каримов

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В возрасте 73 лет умер бывший пресс-секретарь главы Чечни Рамзана Кадырова, помощник Ахмата Кадырова Альви Каримов. Об этом сообщает агентство «Грозный-информ».
Каримов занимал должность помощника первого президента Чеченской республики с 2000 до 2009 года. После он стал пресс-секретарём главы Чечни Рамзана Кадырова.
В 2004 году он получил звание «Почётного гражданина Чеченской республики».
Издание отмечает, что, помимо своей политической деятельности, Каримов отличился и в сфере журналистики. Он внёс огромный вклад в развитие отрасли на территории Чеченской республики. За это в 2010 году он получил звание «Заслуженного журналиста республики».
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В 2004 году он получил звание «Почётного гражданина Чеченской республики».
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Анастасия Чинкова