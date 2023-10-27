Умер экс-главред российской версии журнала Playboy Владислав Ковалевский

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На 47 году жизни умер журналист, редактор российской версии журнала Playboy Владислав Ковалевский. Об этом сообщил его коллега, журналист газеты «Московский комсомолец» Илья Легостаев в беседе с ТАСС.
Он отметил, что не может разглашать подробности смерти Ковалевского. Однако заявил, что предполагаемой причиной смерти стала затяжная болезнь – журналист болел панкреатитом.
Уточняется, что Ковалевского не стало 26 октября.
Владислав Ковалевский работал в «Московском комсомольце», еженедельнике «МК-Бульвар», затем стал заместителем главного редактора журнала, а позднее и главным редактором. С 2014 по 2015 годы он руководил российской версией журнала Playboy.
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Уточняется, что Ковалевского не стало 26 октября.
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