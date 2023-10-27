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Умер экс-главред российской версии журнала Playboy Владислав Ковалевский

27 октября 2023, 19:41
Фото: iStock/Boris Ipatov

Фото: iStock/Boris Ipatov

На 47 году жизни умер журналист, редактор российской версии журнала Playboy Владислав Ковалевский. Об этом сообщил его коллега, журналист газеты «Московский комсомолец» Илья Легостаев в беседе с ТАСС.
Он отметил, что не может разглашать подробности смерти Ковалевского. Однако заявил, что предполагаемой причиной смерти стала затяжная болезнь – журналист болел панкреатитом.

Уточняется, что Ковалевского не стало 26 октября.


Владислав Ковалевский работал в «Московском комсомольце», еженедельнике «МК-Бульвар», затем стал заместителем главного редактора журнала, а позднее и главным редактором. С 2014 по 2015 годы он руководил российской версией журнала Playboy.

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Экс-премьер Британии Борис Джонсон решил стать телеведущим
Экс-премьер Британии Борис Джонсон в следующем году станет телеведущим
27 октября 2023, 19:00

Фото: iStock/MicrovOne

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что в следующем году станет телеведущим и обозревателем авторской политической передачи на канале GB News.
Телеканал отмечает, что Джонсон представит свою авторскую программу, в которой выступит ведущим. Он будет рассказывать о политике Великобритании. В частности, возьмёт на себя освещение выборов в Великобритании. Но, помимо этого, расскажет и про предстоящие в следующем году президентские выборы в США. 

Напомним, что Борис Джонсон уже пытался устроиться на работу в СМИ после ухода из политики. Однако стало известно об очередном нарушении кодекса министров, из-за которого его не приняли в Daily Mail. До этого он незаконно работал в газете Telegraph. 

Уточняется, что британские политики в течение двух лет после ухода с должности должны получать разрешение Консультативного комитета по деловым назначениям для того, что занять новую должность. Джонсон уведомил комитет о переходе на новую должность за полчаса до публичного объявления.

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МО: Новым главнокомандующим ВКС РФ стал генерал-полковник Виктор Афзалов
27 октября 2023, 18:55

Фото: iStock/Dzmitry Ryshchuk

Новым главнокомандующим Воздушно-космических сил (ВКС) России стал генерал-полковник Виктор Афзалов, об этом сообщили в Минобороны РФ.
«В октябре 2023 года указом президента Российской Федерации назначен главнокомандующим воздушно-космическими силами», - сообщается на официальном сайте оборонного ведомства. 

Генерал начал свою карьеру в Вооруженных силах ещё в 1989 году. С 2018 по 2023 год он занимал должность первого заместителя главкома ВКС России, и оставался на это позиции вплоть до повышения до главнокомандующего. 

Афзалов награжден орденами: «За военные заслуги», «Александра Невского», «За заслуги перед Отечеством» VI и III степени и многими медалями.

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Глава профсоюза «Фельдшер.ру» Беляков заявил о нарушении прав медиков
27 октября 2023, 18:39

Фото: istockphoto.com/Apriori1

Председатель независимого профсоюза «Фельдшер.ру» Дмитрий Беляков заявил, что в последнее время участились случаи нападений на врачей, в частности, медиков скорой помощи, а также отметил наплевательское отношение и нарушение прав медперсонала.
«Скорая помощь сегодня стала местом, куда можно вылить все нечистоты, которые накопились у населения. Как будто скорая помощь – это бесплатная обслуга, а не спасители и герои. Медик сегодня бесправен полностью. Если медик в ответ на оскорбление или применение силы попытается уйти с места события, его обвинят в неоказании помощи, и снова он будет виноват», — пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Беляков.

Он добавил, что из-за того, что скорая выполняет не совсем свойственные ей функции, она просто физически не всегда успевает приезжать на вызов к тем, кто действительно нуждается в помощи.

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Политолог Гурьянова: Уехавшие из РФ и желающие смерти русским солдатам — Иуды
27 октября 2023, 18:28

Фото: istockphoto.com/ClaudineVM

Политолог Аксинья Гурьянова заявила, что покинувшие Россию из-за спецоперации на Украине граждане, поливающие за границей российских солдат и граждан, являются Иудами, которые не найдут себе пристанища на чужой земле.
«Было понятно, что уехавшие из России с начала СВО, вынуждены будут однажды встать перед выбором: вернуться обратно или начать «мыть туалеты» на Западе. Это относится не только к обычным рядовым гражданам, но и к иноагентам, которые на протяжении последнего года ради гражданства другой страны готовы были желать смерти нашим русским солдатам на фронте. Эти люди Иуды, а к Иудам везде будут относиться одинаково», – прокомментировала в беседе с Общественной Службой Новостей Гурьянова.

Она также предложила лишать таких граждан социальных льгот, которые могут по-прежнему за ними оставаться. По её мнению, можно внести соответствующие поправки в российское законодательство.

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Глава Одинцовского округа Иванов проверил качество школьных обедов
27 октября 2023, 18:19

Фото: пресс-служба администрации Одинцовского округа/Петр Горохов

Глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов посетил Саввинскую школу. Там он вместе с учениками проверил качество школьных обедов, предоставляемых комбинатом «Доброе кафе».
Это муниципальное учреждение общественного питания снабжает завтраками и обедами учащихся общеобразовательных школ в 65 филиалах на территории Одинцовского городского округа. К 1 сентября нынешнего года пищеблок Саввинской школы был доукомплектован новым пароконвектоматом, посудомоечной машиной, холодильником и морозильным ларем. В школе работает штат профессиональных поваров, периодически проходящих занятия по повышению квалификации.



Андрей Иванов вместе с учениками продегустировал новое меню, которое «Доброе кафе» будет предлагать в нынешнем учебном году. Ребята сами ставили оценки блюдам по пятибалльной системе. Пожарские котлеты, паста с соусом «Болоньезе» и сырники получили твердые «пятерки». Глава администрации округа отметил, что пища не только здоровая и питательная, но и вкусная.

Бренд-шеф муниципального автономного учреждения «Доброе кафе» Руслан Муталиев рассказал, что в ближайших планах кулинаров введение в рацион школьников новых овощных салатов, овощного рагу, шоколадного напитка, а также киви и мандаринов, чтобы ребята получали достаточно витаминов.



Андрей Иванов в завершение встречи пообщался с учениками 11-х классов и пожелал им успехов в учебе и при сдаче Единого государственного экзамена.

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Глава Одинцовского округа Андрей Иванов посетил завод «Виола» в Ершово
27 октября 2023, 18:19

Фото: пресс-служба администрации городского округа Одинцово

Глава Одинцовского округа Андрей Иванов посетил молочный завод «Виола» в Ершово. Об этом сообщает пресс-служба городского округа Одинцово.
В рамках визита на завод по производству молочной продукции «Виола» Иванов осмотрел производственные мощности завода, посетил лабораторию, различные цехи и складские помещения. 

 «Сегодня вместе с руководителем филиала и исполняющим обязанности генерального директора ООО «Виола» осмотрели производство. Несколько лет назад мы открывали здесь новую линию. Очень приятно, что, не смотря на все события и смену акционера, предприятие развивается. Сразу видно, что сохранена культура производства. Все то, что в свое время нам помогли создать финские партнеры, сейчас остается на высоком уровне качества, с точки зрения технологий и отношения к работе», – отметил Андрей Иванов.

13 октября завод в Ершово завершил очередной этап инвестиционного проекта, а также запустил обновлённую линию по производству плавленных сыров в «ваннах». 

Отмечается, что проекты позволили предприятию нарастить максимальную производственную мощность в 23 тысячи тонн в год (предыдущий показатель составлял 15 тысяч тонн ежегодно). 

По завершении осмотра помещений предприятия Андрей Иванов провёл совещание, на котором были рассмотрены проблемы, которые требуют скорейшего решения. Так, к ним относится работа с молодыми профессионалами и студентами училищ, предоставление льгот, поддержка инвесторов, а также вопросы импортозамещения. 

«Виола» – российский производитель плавленных сыров и иной молочной продукции с финскими корнями. С 2022 года принадлежит мясопромышленной компании «Велком».

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Глава Росморречфлота Джиоев попал в больницу с сердечным приступом
27 октября 2023, 18:03

Фото: istockphoto/twinsterphoto

Глава Федерального агентства морского и речного транспорта России (Росморречфлот) Захарий Джиоев госпитализирован после сердечного приступа. В настоящее время медики оценивают его состояние как крайне тяжелое.
По сообщению телеграм-канала Mash, у 46-летнего Джиоева была диагностирована полиорганная недостаточность и сердечная тахикардия. Кроме того, у него было обнаружено внутрибрюшное кровотечение. Сейчас пациент находится в реанимационном отделении больницы под пристальным контролем врачей.

Росморречфлот отвечает за навигацию судов в акваториях российских портов, по трассам Северного морского пути, а также по внутренним водным артериям. Кроме того, в течение 2023 года агентство обеспечивало функционирование Керченской переправы, которая соединяет Крым и Краснодарский край.

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Минэкологии Подмосковья обнаружило загрязнение ручья в Ивантеевке
Минэкологии Подмосковья очищает ручей в Ивантеевке от нефтепродуктов
27 октября 2023, 18:00

Фото: министерство экологии и природопользования московской области

Минэкологии обнаружило нарушение экологического законодательства в подмосковном городе Ивантеевка. Об этом «Радио 1» сообщили пресс-службе министерства экологии и природопользования Московской области.
От жителей Ивантеевки начали поступать обращения с просьбой проверить состояние ручья, вытекающего из реки Уча. 

Как отметил министр экологии и природопользования Подмосковья Тихон Фирсов, инспекторы Минэкологии совместно с представителями Пушкинской городской прокуратуры, администрацией городского округа Пушкинский, сотрудниками УМВД, ГУ МЧС по региону провели проверку. В результате проведённых исследований выяснилось, что водоём загрязнён нефтепродуктами.

Ручей был перекрыт, чтобы загрязнённая вода не попала в реку Учу. Специалисты МКУ «Пушгорхоз» производят очистку воды с помощью сорбентов. 

Фирсов добавил, что будет проводиться дальнейшая проверка для выяснения причин загрязнения, а также осуществляться поиск виновных в загрязнении ручья. 

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Дмитриевская родительская суббота 2023: приметы, что нельзя делать, как поминать
27 октября 2023, 17:53

Фото: iStock/worldwidephotoweb

Православная церковь отметит Дмитриевскую родительскую субботу 28 октября. Редакция «Радио 1» расскажет, кого принято поминать в этот день, какие существуют приметы, и чего делать нельзя.

Дмитриевская родительская суббота 2023


Поминальная суббота названа в честь великомученика Димитрия, который жил в III веке. Он воспитывался в семье христиан и был тайно крещен. Во времена гонений, он не встал на сторону язычников, хотя занимал должность проконсула при императоре Максимиане, за что был посажен в темницу и казнен.

Именно на день жестокой казни над великомучеником, церковь ориентируется при выборе даты торжества. Каждый год Дмитриевская родительская суббота выпадает на разные дни, однако существует единое правило. Торжество должно состояться в ближайшую субботу перед 8 ноября. В 2023 году таким днем должно было стать 4 число месяца, однако в этот день празднуется День Казанской иконы Богоматери, поэтому день памяти усопших перенесен на неделю ранее.


Что можно и нельзя делать в родительскую субботу


В церквях проводится заупокойная литургия, после чего проходит общая панихида. Прихожане молятся об умерших родственниках и передают священнику записки с именами упокоенных. В этот день принято приносить в храмы угощения, чтобы после освящения раздать их нуждающимся.

В церковь можно приносить фрукты, печенье, муку, хлеб, конфеты и кагор. Отказывать в просьбах о помощи категорически нельзя. В родительскую субботу следует посетить могилы умерших родственников и почтить их память. Оброненную на кладбище вещь поднимать строго запрещено. Нельзя говорить покойным «до свидания». Считается, что сказанная в этот день прощальная  фраза перед уходом с кладбища, может привести к скорой смерти.

В Дмитриевскую родительскую субботу нельзя злословить, ссориться, жадничать, употреблять алкоголь. 

Народные приметы


Уборка в доме в Дмитриевский родительский день приведет к бедности, поэтому мести или мыть пол категорически нельзя. Предания гласят, что по погоде в родительскую субботу можно определить, какой будет весна. Если в этот день морозно и выпал снег, то весна придет поздно и будет холодной.
 
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