Умер экс-тренер вратарей «Спартака» Перескоков

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Юрий Перескоков тренировал вратарей «Спартака» с 2003 по 2007 год. Также работал в «Химках», «Локомотиве» в Астане, брянском «Динамо», «Калуге». Последним местом работы тренера стал тульский «Арсенал», где он работал с 2021 года.
В составе «Красной Пресни» в 1985 году Юрий Перескоков стал обладателем Кубка РСФСР.
Ранее сообщалось, что в Рязани погиб 21-летний хоккеист Савин. «Московский Комсомолец» сообщает о гибели 21-летнего хоккеиста подмосковного клуба «Витязь» Георгия Савина. Полиция разбирается в случившемся.