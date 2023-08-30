Умер физик Склизков

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Исследователь, несмотря на возраст, продолжал заниматься научной деятельностью. Он изучал работу лазеров и процессы, которые с ними связаны.
Ранее сообщалось о смерти 85-летней балерины Светланы Адырхаевой. Балерина скончалась дома после продолжительной болезни. 30 августа в Большом театре состоится прощание с балериной Светланой Адырхаевой.
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