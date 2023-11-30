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Умер фронтмен группы The Pogues Макгоуэн

30 ноября 2023, 18:33
Фото: istock / SergeyPankratov

Фото: istock / SergeyPankratov

Умер 65-летний ирландский музыкант, солист и автор песен музыкальной группы The Pogues Шейн Макгоуэн.
The Guardian сообщает, что музыкант умер в ночь на 30 ноября после продолжительной болезни.

The Pogues — англо-ирландская фолк-панк-группа, образованная в 1982 году в Лондоне Макгоуэном. Популярность приобрела во второй половине 1980-х годов.


В декабре 2015 года группа распалась. Прощальные концерты прошли в Ирландии и Великобритании в 2013 году.
С 2022 года Макгоуэн лечился от вирусного энцефалита.

Ранее в Греции умер известный писатель, автор бестселлера «Z» Василис Василикос. Ему было 89 лет. Об этом сообщает общественное телевидение ERT.

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#музыка
#новости
#общество
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В Петербурге на Дворцовой площади появится горку для праздничных катаний
30 ноября 2023, 18:57

Фото: istockphoto.com/Iuliia Leonteva

На Дворцовой площади в Санкт-Петербурге к Новому году устанавливают большую горку для праздничных катаний.
Уточняется, что огромная горка появится в центре Северной столицы рядом с новогодней елкой. Как передаёт «Петербургский дневник», в прошлом году праздничную горку поставили между Певческим мостом и Дворцовой площадью, а на Конюшенной площади открыли каток.

Ранее сообщалось, что 1 декабря в парках культуры и отдыха Московской области пройдёт открытие зимнего сезона. В этот день зажгут новогодние ёлки и иллюминацию, гостям покажут культурно-развлекательную программу, сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма региона.

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#санкт-петербург
#новый год
#праздник
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Волоколамские дошкольники собирают рисунки, письма и посылки участникам СВО
30 ноября 2023, 18:56

Фото: администрация Волоколамского г. о.

Воспитанники детсадов Волоколамского городского округа передадут участникам спецоперации рисунки, письма и посылки. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
В детских садах округа проходит акция «Тёплые ладошки». Ребята с родителями и воспитателями собирают гостинцы и вещи для военных, участвующих в СВО. Малыши пишут трогательные письма, рисуют открытки, помогают упаковывать сладкие посылки.
«Цель акции – получить частичку тепла от малышей нашего муниципалитета в преддверии Нового года и Рождества, чтобы воины знали, что чудо в нашей жизни есть, что мы ждем их живыми и невредимыми», – сказала начальник отдела дошкольного и дополнительного образования администрации Волоколамского городского округа Наталья Ермакова.
Она добавила, что на коробки детсадовцы наклеивают картинки с тёплыми, предновогодними пожеланиями. 
 
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#подмосковье
#московская область
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В Киргизии хотят закрыть все бордели
В Киргизии могут закрыть все публичные дома
30 ноября 2023, 18:15

Фото: iStock/HStocks

В Киргизии могут закрыть все публичные дома, а также обличать всех высокопоставленных лиц, которые будут их посещать. Такое заявление сделал глава Госкомитета нацбезопасности страны Камчыбек Ташиев.
«Ваши действия взяты на учет. Мы будем показывать ваши лица. Мы будем бороться с этими явлениями досконально, до конца. В нашей стране теперь никто не может получать интим-услуги от наших же женщин», - заявил Ташиев.

Ранее киргизские власти решили ввести ограничение в отношении иностранных граждан, для которых действует безвизовый режим. В отношении тех, кто может посещать Кыргызстан в безвизовом порядке сроком до 90 дней, сроки начнут исчислять по принципу «90/180». Изменения связаны со стремлением Кабинета министров Кыргызской Республики обеспечить более эффективное управление миграционными потоками и улучшить общую безопасность страны.

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Онлайн-займы наиболее популярны в Якутии и Тыве
30 ноября 2023, 17:52

Фото: istockphoto.com/Sitthiphong

Согласно статистике компании «Займер», регионами, где наиболее востребованы онлайн-займы, оказались Якутия и Тыва, а также Алтай.
В то же время наименьшей популярностью такие займы обладают среди жителей кавказских республик, таких, как Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария. Также маленький спрос на онлайн-займы наблюдается в Москве и Белгородской области.

«В северных и восточных регионах с суровым климатом и низкой степенью урбанизации онлайн-займы являются инструментом финансовой доступности для населения. Там сейчас это привычный способ решать задачу экстренного пополнения своего бюджета», — приводит Газета.ру заключение аналитиков.

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#онлайн
#кредит
#займ
#россия
#регион
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17 тысяч сотрудников коммунальных служб работают на территориях Подмосковья
30 ноября 2023, 17:49

Фото: пресс-служба главного управления содержания территорий

Свыше 17 тысяч сотрудников коммунальных служб и 1600 единиц техники убирают последствия снегопадов в Подмосковье. Об этом сообщила пресс-служба главного управления содержания территорий.
Ночью Подмосковье накрыл очередной снегопад, который сохранялся в течении дня в некоторых регионах.

«Сегодня на территории вышли 17 137 сотрудников коммунальных служб, на помощь им выехали 1 632 машины уборочной техники. 831 трактор отчищают от снега дворовые проезды, парковочные места, подъезды к контейнерным площадкам, с очисткой снега помогают 345 погрузчиков, с его вывозом — 84 самосвала.<…> Также не забываем про противогололедную обработку, задействовано 200 осыпающей техники», — отметила руководитель главного управления содержания территорий в ранге министра Светлана Аипова.

Стоит отметить, что задания в системе СКПДИ были сформированы заранее и на данный момент инспекторы ГУСТ, следят за проделанной работой муниципалитеты.

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#густ
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«Результат спецоперации»: кто причастен к взрыву цистерны в Северомуйском тоннеле
В железнодорожном тоннеле в Бурятии вспыхнула цистерна с топливом
30 ноября 2023, 17:45

Фото: iStock/sandsun

В грузовом перегоне в Бурятии загорелась цистерна с дизельным топливом во время движения поезда по тоннелю. По некоторым данным, причиной возгорания стало замыкание кабельной сети, однако ряд украинских источников сообщает, что к инциденту причастна Служба безопасности Украины. О том, что на самом деле произошло в тоннеле, читайте в материале «Радио 1».


В Бурятии загорелась цистерна в тоннеле


В ночь на 30 ноября на перегоне Итыкит — Окусикан в Бурятии загорелась цистерна с дизельным топливом во время движения поезда по тоннелю. Об этом сообщили в РЖД. На место аварии прибыли два пожарных поезда, которые устраняли последствия возгорания. В настоящее время огонь потушен. Жертв удалось избежать.

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В Екатеринбурге ночью подожгли релейный шкаф на железной дороге

Объем повреждений продолжает устанавливаться. В компании также отметили, что часть поездов были направлены по альтернативному маршруту из-за инцидента. Однако полного блокирования движения не было.


Диверсанты взорвали поезд с в Северомуйском тоннеле  


Вскоре после ЧП на перегоне в Бурятии, в украинских изданиях появилась информация о том, что ко взрыву причастны спецслужбы страны. Во время движения грузового поезда по Байкало-Амурской магистрали в Северомуйском тоннеле, сработали четыре взрывных устройства. Об этом сообщило агентство «Украинская правда» со ссылкой на неназванные источники.

«Взрыв на Байкало-Амурской магистрали в Северомуйском тоннеле — результат спецоперации СБУ», — утверждают авторы статьи.

Кроме того, собеседники издания подчеркнули, что объект для осуществления диверсии был выбран не случайно. Информаторы заявили, что перегон в Бурятии является единственным серьезным путем железнодорожного сообщения между Россией и Китаем, по которому якобы идут военные поставки.  

Российская сторона не подтверждает информацию о том, что причиной взрыва могло быть взрывное устройство.  


Цистерна с топливом загорелась в Бурятии: причины


Причиной пожара в грузовом поезде, следовавшему по Северомуйскому тоннелю, стало замыкание кабельной сети. Об этом сообщила пресс-служба восточно-сибирской транспортной прокуратуры.

Машинист поезда сообщил, что в момент, когда грузовой состав начал въезжать в тоннель, он услышал хлопок, после чего начался пожар. Прибывшие на место происшествия оперативные службы ликвидировали возгорание. В результате происшествия, три вагона-цистерны были сильно повреждены. Один из них выгорел полностью. Машинисту медицинская помощь не понадобилась.
 
В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Северомуйский тоннель в Бурятии


В Краснодарском крае два поезда задержали из-за диверсии на ж/д
В Краснодарском крае два поезда задержали из-за диверсии на ж/д

Железнодорожный тоннель в Бурятии открыли 5 декабря 2003 года. Строительство объекта продолжалось 26 лет. Тоннель является самым длинным в России. Его протяженность составляет 15 343 метра. Свое название объект инфраструктуры получил по Северо-Муйскому хребту, сквозь который он проходит.

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Исследование: Собаки и кошки – самые популярные домашние животные у россиян
30 ноября 2023, 17:40

Фото: istockphoto.com/ajr_images

Исследование ОК и «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД» показало, что наиболее популярными среди россиян домашними питомцами стали собаки и кошки.
При этом, на третьем месте по популярности в России оказались птицы.

Как передаёт Газета.ру, наиболее популярными породами собак у россиян являются немецкая овчарка, померанский шпиц, йоркширский терьер, чихуахуа и французский бульдог. В топ самых любимых пород кошек вошли шотландская вислоухая, русская голубая, сибирская, тайская и канадский сфинкс.

Что касается птиц, то наиболее часто наши сограждане заводят попугаев, а именно волнистых, жако, какаду, ара и корелла.

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#птицы
#питомцы
#собаки
#кошки
#россияне
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Омбудсмен Фаевская помогла жителю Орехово-Зуева получить социальные услуги на дому
30 ноября 2023, 17:38

Фото: пресс-служба Ирины Фаевской

Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская помогла восстановить право на получение социальных услуг на дому жителю Орехово-Зуева. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного омбудсмена.
Мужчина сам обратился к Фаевской. Девять месяцев он не мог воспользоваться социальными услугами на дому как инвалид-колясочник.
«Василий оказался в трудной жизненной ситуации. Человеку с ограниченными возможностями необходимо регулярно получать требуемые услуги. Чтобы оперативно помочь ему, мои сотрудники связались с руководством Комплексного центра социального обслуживания и реабилитации «Орехово-Зуевский». Вскоре Василий заключил договор с центром на получение социальных услуг на дому», – рассказала Фаевская.
В пресс-службе напомнили, как обратиться к уполномоченному, если восстановить нарушенные права самостоятельно не получается. Можно позвонить по телефону 7 (498) 602-32-20 и рассказать о проблеме. Ещё один вариант – написать на почту upchmo@mosreg.ru, прикрепив документы, подтверждающие нарушение прав. Также можно заполнить форму на сайте

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#правозащита
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#орехово-зуево
#инвалиды
#социальная помощь
#подмосковье
#московская область
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В Крыму оценили ущерб от «мегашторма» почти на 40 млрд рублей
МЧС: предварительная сумма ущерба Крыму от непогоды составила 39,7 млрд руб
30 ноября 2023, 17:28

Фото: iStock/AwakenedEye

Стихия в Крыму нанесла ущерба на сумму порядка 39,7 миллиарда рублей. Об этом рассказал министр ЧС Крыма Сергей Садаклиев.
«На данный момент предварительный ущерб по Республике Крым составляет порядка 39 миллиардов 700 миллионов рублей», - сообщил Садаклиев в Telegram-канале.

По его словам, в настоящее время обесточены 19 высоковольтных линий. Порядка 10306 человек остаются без света. При этом в 42 населенных пунктах частично отсутствует водоснабжение. Людям привозят воду на водовозках.

Также в пунктах временного размещения находятся более 50 человек. Там им предоставлено все необходимое.

Ранее Садаклиев сообщал, что ущерб инфраструктуре и объектам в Республике Крым составляет около 490 миллионов рублей. Однако после сбора и анализа всей информации эта цифра должна значительно вырасти. По его мнению, так как подсчет ущерба продолжается и появляются все новые данные, эта цифра может вырасти как минимум вдвое. Он также сообщил, что полное восстановление электроснабжения в республике ожидается к утру среды 29 ноября.

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