Умер гитарист групп «Земляне» и «Лицей» Сергей Колчин

Фотобанк Московской области
Музыканту Сергею Колчину было 45 лет
О смерти музыканта сообщил экс-лидер коллектива Сергей Скачков в группе во «ВКонтакте». Причину смерти Сергея Колчина он не уточнил.
Сергей Колчин сотрудничал с «Землянами» с 2012 по 2017 год. Являлся участником творческого тандема «Акустика».
Ранее сообщалось, что актер из сериалов «Кухня» и «Карпов» Дмитрий Сапронов скончался на 51-м году жизни. Как стало известно, церемония прощания состоится в Москве 18 июня в 10:30 на улице Будайской, дом 2, строение 13.
Сергей Колчин сотрудничал с «Землянами» с 2012 по 2017 год. Являлся участником творческого тандема «Акустика».
Мария Фирсова