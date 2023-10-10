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Умер глава Подольска Дмитрий Жариков

10 октября 2023, 11:54
Фото: Telegram-канал Д. Жарикова

Фото: Telegram-канал Д. Жарикова

Умер глава Подольска Дмитрий Жариков. Ему было 47 лет. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По предварительным данным, у Жарикова оторвался тромб, это и стало причиной смерти. Сегодня он должен был провести еженедельное оперативное совещание. Еще вчера он проверял обновлённый стадион «Весна».

10 октября глава Подольска не вышел из своего дома, тогда его водитель проник в помещение через окно и обнаружил Жарикова, который не подавал признаков жизнию. Он вызвал скорую, однако прибывшие медики смогли только констатировать смерть. В администрации Подольска также подтвердили смерть главы округа. Он пребывал на данной должности с марта 2022 года.

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#дома
#артист
#лнр
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В Москве стартовал цикл встреч школьников с представителями бизнеса
10 октября 2023, 12:36

Фото: istockphoto.com/Ridofranz

В столице начались встречи учеников предпринимательских классов с представителями бизнеса.
«Встречи школьников с людьми из профессии необходимы. Свободное предпринимательство – залог здоровой экономики. Благодаря бизнес-тренингам, включенным в новый стандарт предпрофессионального образования, ученики московских предпринимательских классов могут делать первые шаги в этой сфере еще на этапе учебы в школе. Чтобы помочь им в этом, мы сотрудничаем не только с представителями бизнеса, но и с ведущими экономическими вузами», – приводит АГН «Москва» слова замруководителя столичного департамента образования и науки Олеси Лукашук.

Отмечается, что цикл таких встреч состоит из трех основных этапов. На тренингах ребята получат знания о том, как развить своё дело, начиная от идеи. На завершающем этапе школьники представят свои собственные проекты.

До этого руководитель онлайн-школы Светлана Шмонина заявляла, что при выборе репетитора для ребёнка необходимо ориентироваться на ряд факторов. Как передают «Дни.ру», к ним относятся цель дополнительных занятий, темперамент и характер самого учащегося, рекомендации знакомых и друзей. Найти педагога также можно с помощью проверенных интернет-ресурсов и приложений.

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#ученики
#оэз
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Стала известна стоимость нового седана «Москвич 6»
«Москвич 6» будет продаваться в России по цене от 2,6 млн рублей
10 октября 2023, 12:18

Фото: istockphoto / Fahroni

Стоимость седана «Москвич 6» будет начинаться от 2,6 млн рублей. Об этом гласит информация на официальном сайте компании.
Цена машины в России будет минимум 2,63 миллионов рублей без учета скидки за сдачу старого автомобиля в формате «трейд-ин».
 
Автомобиль имеет турбомотор 1.5 мощностью 136 л.с. и крутящим моментом 200 Нм, работающий вместе с вариатором. Объем багажного отсека автомобиля — 540 литров. 

В комплектации стандартной версии «Комфорт» состоят 17-дюймовые легкосплавные диски, руль с кожаной обивкой, парктроник, кондиционер, круиз-контроль, бесключевой доступ, светодиодные фары. Каждая фара включает в себя 142 светодиодов и 5 линз.

Для автомобиля «Бизнес» предусмотрен люк с электроприводом, центральный подлокотник, климат-контроль, водительское кресло с электрорегулировками, камера кругового обзора и цифровая панель приборов. «Бизнес» в этой версии будет продаваться минимум за 2,83 миллиона рублей.

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#комфорт
#скидки
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В Кремле прокомментировали возвращение Фридмана в Россию
Песков: в возвращении бизнесмена Фридмана в Россию нет чего-то необычного
10 октября 2023, 12:18

Фото: сайт Кремля

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что возвращение бизнесмена Михаила Фридмана в РФ не является чем-то необычным, по причине того, что Фридман — гражданин России, которвй как и любой другой гражданин, может уезжать из страны и возвращаться в нее. Об этом Песков сообщил журналистам.
Ранее сообщалось о том, что российский бизнесмен Михаил Фридман переехал в Израиль, однако недавно он прилетел в Москву из-за эскалации израильско-палестинского конфликта. Фридман сообщил, что когда ситуация в Израиле стабилизируется, то он вернется туда и будет проживать в Тель-Авиве на постоянной основе. Он также отметил, что больше не может жить в Великобритании из-за санкций.

Михаил Фридман был одним из первых крупных бизнесменов, которые попали под санкции из-за начала СВО на Украине. 28 февраля 2022 года ограничения ввёл Евросоюз, а в середине марта санкции ввела и Великобритания, где проживал Фридман.

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#сво
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Экс-министр труда: среди водителей ожидается массовое сокращение
Экс-министр труда Калашников сообщил о падении спроса на водителей и бухгалтеров
10 октября 2023, 12:16

Фото: IStock/Igor Vershinsky

К 2030 году потребность в работниках снизится в сельском хозяйстве, торговле, финансах и страховании. Совокупное сокращение спроса на труд в этих отраслях ведомство оценило более чем в 700 тысяч человек, считают в Минэкономразвитии.
Экс-министр труда, заслуженный экономист России, завкафедрой труда и социальной политики РАНХиГС Сергей Калашников уверен, всех этих людей заменит более производительная техника. Об этом он рассказал в беседе с «Радио 1».
«Сейчас практически у каждого есть банк онлайн, поэтому того количества операторов в банке уже не нужно, как это было раньше. То же касается и бухгалтеров. В условиях автоматизации бухгалтерского учёта, появления электронных подписей, один бухгалтер, если он обслуживал одну, максимум две фирмы, сейчас может обслуживать хоть 50 фирм. А раньше бухгалтеры были одной из самых распространённых профессий», – заметил Сергей Калашников.
То же самое ожидается и в сфере транспорта. По словам бывшего министра труда, порядка 17 млн человек находятся на грани сокращения.
«Самая болезненная сфера, которая потребует сокращения – это водители транспортных средств. Водители – это самая большая рабочая группа в стране, их насчитывается порядка 17 миллионов человек. А мы видим, что по Москве уже начинают бегать беспилотники. Поэтому, конечно, не завтра, но сокращение в этом секторе точно произойдет», – сказал Калашников.
Также собеседник подчеркнул, что изменения потребуют новых высококвалифицированных специалистов в области механики и инжиниринга. Однако пока в России нет вузов, которые смогли бы дать соответствующее образование.

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#водители
#россия
#работа
#техника
#увольнение
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В Берлине учитель и школьник подрались из-за палестинского флага
10 октября 2023, 11:34

Фото: istockphoto/Waehatman Waedarase

Ученик берлинской гимназии дрался с учителем из-за флага Палестины, принесённого в учебное заведение.
Об этом в социальной сети X пишет полиция Берлина. 14-летний гимназист пришел на школьную площадку в Нойкельне, завернувшись в флаг Палестины.
 
Учитель попросил убрать флаг, но подросток отказался. 15-летний подросток проявил с ним солидарность. Сначала началась словесная перепалка. 15-летний ученик ударил преподавателя головой. Учитель защищался ударом ладонью в направлении головы. В ответ подросток пнул учителя в живот.

Ранее россияне, которые живут в Израиле, рассказали об «отбитых головорезах» ХАМАС. После нападения ХАМАС на Израиль как минимум тысяча террористов проникли в Израиль и скрываются.

Об этом сообщили те россияне, которые живут в Израиле. Репатриантка Алина Богуевская сообщила, что по стране «спокойно блуждают» террористы.

«ХАМАС — на 100% отбитые головорезы! Звери, расстреливающие людей на улицах, берущие в заложники детей и пожилых», —говорит репатриантка Наталья Алексеева. По её словам, среди её знакомых нет людей, желающих уехать из страны.
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#германия
#флаг
#школа
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Wildberries введет защиту от «случайных» заказов
Wildberries собирается ввести подтверждение заказа через Touch ID и Face ID
10 октября 2023, 10:52

Фото: istock / oatawa

Маркетплейс Wildberries разработает функции дополнительной защиты от случайных заказов и ненужных покупок, которые могли совершить дети. Об этом говорится в сообщении компании.

Сообщается, что защита будет осуществляться с помощью технологий Touch ID и Face ID.

«Онлайн-платформа разрабатывает функционал дополнительного подтверждения заказа в приложении, чтобы свести к минимуму возможность «случайных» заказов на других устройствах, членами семьи или сторонними лицами», — пишет пресс-служба Wildberries.
Компания обещает в течение месяца запустить эту функцию, ее можно отключить по желанию. Среди вариантов использования защиты также предлагается использовать PIN-код. 

Ранее эксперт по информационной безопасности Алексей Лукацкий предупредил о возможных вредоносных программах на новом смартфоне. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#дети
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#компании
#онлайн
#служба
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Завершено расследование убийства военкора Владлена Татарского
СК РФ завершил расследование дела о теракте, в котором погиб военкор Татарский
10 октября 2023, 10:51

Фото: iStoc/artisteer

Следственный комитет России полностью завершил расследование уголовного дела о теракте в кафе, который произошел в Санкт-Петербурге, где погиб военный корреспондент Владлен Татарский, скоро оно будет передано в суд. Об этом сообщили в ведомстве.
Следствием установлено, что теракт готовился на Украине людьми, которые не согласны с проведением спецоперации.

«Теракт был организован с целью устрашения населения и побуждения к отказу от взглядов, одобряющих цели и задачи СВО, а также дискредитации деятельности органов государственной власти РФ», - говорится в сообщении ведомства.

Уголовное дело об убийстве с обвинительным заключением скоро будет передано в суд. Судить будут очно Дарью Трепову. Её вербовщика Романа Попкова и украинца Юрия Денисова, который переслал Треповой бюст со взрывчаткой, будут судить заочно.

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#уголовное следователи
#обвинение
#теракт
#ск
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Участник фестиваля, избежавший расстрела ХАМАС, рассказал о главной ошибке людей
10 октября 2023, 10:26

Фото: istock / Tomas Ragina

Участник фестиваля техно-музыки Nature Party рассказал об ужасных вещах, творящих ХАМАС во время вторжения в Израиль. Он рассказал о главной ошибке участников мероприятия, из-за которой попали в руки террористам. Боевики ХАМАС обещали за каждый удар, нанесенный Израилем, казнить одного заложника. Об этом сообщает издание «Лента.ру».
Фестиваль проводился около границы с сектором Газа. Участник рассказал, как 9 октября в 6:00 решил подойти к своей машине и переодеться, после чего продолжить отдыхать на фестивале, но на парковке столкнулся с «полным сюрреализмом».

«Я смотрю: летят ракеты, их взрывает «Купол», слышны взрывы, при этом сзади по-прежнему играет транс со сцены. Я стоял и вообще не понимал, что происходит» — приводит его слова издание.
Буквально через 3 минуты в колонки, из которых играла музыка, сообщили, что необходимо срочно бежать. Многие люди совершили ужасную ошибку, начав собирать вещи и не успели убежать, что и стало фатальным. Сам мужчина смог убежать и вернуться живым домой в Тель-Авив.

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#удар
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Аналитики назвали самые нелюбимые статьи расходов россиян
«Авито Работа»: Самыми нелюбимыми расходами россиян стали коммунальные платежи
10 октября 2023, 10:06

Читайте также: Oleg Elkov

Аналитики сервиса «Авито Работы» изучили траты граждан России в октябре 2023 года, опросив более 10 тысяч трудоустроенных респондентов. По итогу они заключили, что для большей части россиян (42%) самыми нелюбимыми являются расходы на коммунальные услуги и ЖКХ. Результат исследования приводит «Лента.ру».
После коммуналки на втором месте расположились кредиты и ипотека, набрав 29%. Затем в списке идет покупка лекарств и медицинские услуги с долей 17% среди порошенных. После чего следует ремонт и бытовые услуги (13%), аренда квартир и помещений (11%) и платежи за интернет и мобильную связь (9%). Проще всего опрошенным даются расходы на обучение детей (2%).

Также, аналитики отметили, что в разных регионах может быть разное отношение к расходам. Например, жители Самары (58 %), Челябинска (53%) и Уфы (52%) больше других регионов не любят платить за коммунальные услуги, а в столице России данный вопрос беспокоит только 39% опрошенных. 

Кроме того, специалисты сделали вывод, что мужчины меньше думают о тратах, чем женщины. Так, коммуналку не нравятся оплачивать только 39% мужчин, в то время как женщин оказалось 45%, а  ненавистников ипотек и кредитов оказалось 26% против 31%, соответственно.

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