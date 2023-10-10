Фото: Telegram-канал Д. Жарикова
Умер глава Подольска Дмитрий Жариков. Ему было 47 лет. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
10 октября глава Подольска не вышел из своего дома, тогда его водитель проник в помещение через окно и обнаружил Жарикова, который не подавал признаков жизнию. Он вызвал скорую, однако прибывшие медики смогли только констатировать смерть. В администрации Подольска также подтвердили смерть главы округа. Он пребывал на данной должности с марта 2022 года.
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