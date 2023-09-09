Умер главный разработчик программы PowerPoint

Изменения в схеме движения транспорта ожидаются в нескольких округах Москвы 9 и 10 сентября в связи с проведением мероприятий, посвященных Дню города. В соответствии с информацией, распространенной в телеграм-канале столичного департамента транспорта, временные перекрытия дорожных маршрутов будут связаны с праздничным концертом в «Лужниках», парадом трамваев и другими мероприятиями, проходящими в различных частях столицы.