Умер главный разработчик программы PowerPoint

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Создатель популярной программы для создания презентаций PowerPoint Деннис Остин ушел из жизни в возрасте 76 лет. Об этом сообщает газета Washington Post, ссылаясь на его сына Майкла.
Деннис Остин и его коллега Роберт Гаскинс разработали программу PowerPoint в 1980-х годах, будучи сотрудниками компании Forethought. Позднее компания была приобретена Microsoft, и Остин продолжил руководить разработкой этой программы. Он вышел на пенсию в 1996 году.
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