Умер художественный руководитель Петербургской филармонии Темирканов

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Скончался 84-летний худрук Петербургской филармонии имени Шостаковича Юрий Темирканов.
Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на заместителя художественного руководителя филармонии Евгения Петровского. По его словам, Юрий Темирканов умер в больнице.
Юрий Хатуевич Темирканов служил художественным руководителем филармонии с 1988 года. Удостаивался звания народного артиста СССР. Дважды получал Государственную премию СССР и дважды Государственную премию России за выдающийся вклад в развитие отечественной и мировой музыкальной культуры.
Был номинирован на премию Grammy за записи музыки Сергея Прокофьева к фильму «Александр Невский» (1996), а также симфонии №7 Дмитрия Шостаковича (1998).
В декабре музыканту могло исполниться 85 лет.
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Юрий Хатуевич Темирканов служил художественным руководителем филармонии с 1988 года. Удостаивался звания народного артиста СССР. Дважды получал Государственную премию СССР и дважды Государственную премию России за выдающийся вклад в развитие отечественной и мировой музыкальной культуры.
В декабре музыканту могло исполниться 85 лет.
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