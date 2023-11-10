Умер инженер Ус, отвечавший за сооружение саркофага на Чернобыльской АЭС

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Скончался 88-летний заслуженный строитель РФ Юрий Ус.
Он руководил сооружением саркофага после аварии на Чернобыльской АЭС. Об этом сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша.
Юрий Ус входил в число ликвидаторов последствий аварии на Чернобыльской АЭС. После чего руководил строительством важных объектов в Калужской области (НПО «Гранат», НПО «Тайфун» и цеха КТЗ).
С августа 1986 года Юрий Ус занимал пост главного инженера специального строительного управления (УС-605) для сооружения саркофага над ЧАЭС. Должность специалист занимал 2 месяца.
Ранее сообщалось, что заместитель гендиректора Роскосмоса по экономике и корпоративному управлению Максим Овчинников скончался на 41-м году жизни после продолжительной болезни. Об этом рассказал экс-глава госкорпорации, сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин.
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«Ушёл из жизни Почетный гражданин Калужской области, Заслуженный строитель Российской Федерации Юрий Алексеевич Ус», - сообщил губернатор в Telegram-канале.
С августа 1986 года Юрий Ус занимал пост главного инженера специального строительного управления (УС-605) для сооружения саркофага над ЧАЭС. Должность специалист занимал 2 месяца.
Ранее сообщалось, что заместитель гендиректора Роскосмоса по экономике и корпоративному управлению Максим Овчинников скончался на 41-м году жизни после продолжительной болезни. Об этом рассказал экс-глава госкорпорации, сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин.
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Мария Фирсова