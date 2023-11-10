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Умер инженер Ус, отвечавший за сооружение саркофага на Чернобыльской АЭС

10 ноября 2023, 13:15
Фото: iStock/SergeyPankratov

Фото: iStock/SergeyPankratov

Скончался 88-летний заслуженный строитель РФ Юрий Ус.
Он руководил сооружением саркофага после аварии на Чернобыльской АЭС. Об этом сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша.

«Ушёл из жизни Почетный гражданин Калужской области, Заслуженный строитель Российской Федерации Юрий Алексеевич Ус», - сообщил губернатор в Telegram-канале.

Юрий Ус входил в число ликвидаторов последствий аварии на Чернобыльской АЭС. После чего руководил строительством важных объектов в Калужской области (НПО «Гранат», НПО «Тайфун» и цеха КТЗ).

С августа 1986 года Юрий Ус занимал пост главного инженера специального строительного управления (УС-605) для сооружения саркофага над ЧАЭС. Должность специалист занимал 2 месяца.

Ранее сообщалось, что заместитель гендиректора Роскосмоса по экономике и корпоративному управлению Максим Овчинников скончался на 41-м году жизни после продолжительной болезни. Об этом рассказал экс-глава госкорпорации, сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин.

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#новости
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#россия
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Совещание по газовой безопасности прошло в Дубне
10 ноября 2023, 13:44

Фото: пресс-служба администрации городского округа Дубна

Зампред правительства Московской области Мария Нагорная провела совещание по газовой безопасности в Дубне. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Дубна.
На совещании был поднят вопрос о переходе округа на новую модель обеспечения газовой безопасности в соответствии со стандартами региона.

Из-за перехода унифицированную схему техобслуживания жители Подмосковья часто становятся жертвами мошенников.

«От работы представителей управляющих компаний, Ассоциации председателей советов многоквартирных домов в Московской области в том числе зависит на данный момент безопасность наших жителей. Как людям, которым доверяют жители подмосковных МКД, которые непосредственно взаимодействуют с собственниками жилых помещений, мы готовы ответить на все вопросы, чтобы заранее прийти к понимаю по реперным точкам», - подчеркнула Мария Нагорная. 

Стоит отметить, что с января 2024 года в Московской области обслуживание газового оборудования будет производиться только АО «Мособлгаз». 

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#подмосковье
#дубна
#безопасность
#мособлгаз
#жители
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Глава Дубны Тихомиров обсудил с жителями вопросы благоустройства дворов
10 ноября 2023, 13:11

Фото: пресс-служба администрации городского округа Дубна

Глава округа Максим Тихомиров встретился с жителями и обсудил перспективы благоустройства общей дворовой территории. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Дубна.
Михаил Тихомиров провел встречу с жителями дома 14 по улице Попова и дома 31 по проспекту Боголюбова.

«В этом году при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьёва мы провели ямочный ремонт на самых аварийных, самых опасных участках дорог во дворах. Постарались коснуться всех районов города. И с задачей справились», - отметил глава.

Кроме этого, он подчеркнул, что в 2024 году в городском округе продолжиться комплексное облагораживание территорий у домов.

Стоит отметить, что жители жаловались главе на ​управляющие компании, поэтому он поручил заместителю взять под контроль работу УК.

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#дубна
#подмосковье
#благоустройство
#контроль
#жители
#дома
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Стало известно о прибытии двух бортов в Каир для эвакуации россиян из сектора Газа
РИА Новости: В Каир прибыли два борта для эвакуации россиян из Газы
10 ноября 2023, 13:00

Фото: РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ

В Каир прибыли два специальных борта для эвакуации российских граждан и граждан стран СНГ из сектора Газа в Египет. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на местный осведомленный источник.

«На аэродром в Каире прибыли два спецборта для эвакуации граждан России и стран СНГ из сектора Газа», — рассказал собеседник агентства.
Он также утверждает, что скоро в столицу Египта прилетит еще один самолет. Ожидается, что первые россияне смогут покинуть анклав 10 ноября.

Ранее глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан заявил, что действия Израиля в секторе Газа приведут к неизбежному расширению масштабов военного конфликта на Ближнем Востоке. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».

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#самолет
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#новости
#израиль
#эвакуация
#сектор газа
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Ростех впервые за 30 лет продемонстрирует за рубежом образец Ил-76МД-90А(Э)
10 ноября 2023, 12:54

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Ростех в первый раз в истории современной России продемонстрирует за рубежом тяжелый транспортный самолет - Ил-76МД-90А(Э).
Об этом рассказали журналистам в пресс-службе госкорпорации.

«Госкорпорация «Ростех» представит порядка 200 образцов продукции военного, двойного и гражданского назначения на международной выставке Dubai Airshow 2023»,-сообщили в пресс-службе.
Главной премьерой будет тяжелый транспортный самолет Ил-76МД-90А(Э). Также состоится международный дебют модернизированного пожарного вертолета Ка-32А11М и укороченного 5,56 мм автомата Калашникова АК-19.

В экспозицию попадёт продукция Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), «Вертолетов России», Росэлектроники, концерна «Калашников». Также будет представлена управляемая ракета «Изделие 305Э».  

Ранее сообщалось, что российские снайперы получили новейшие высокоточные винтовки Raptor для работы в зоне проведения спецоперации. Каждая винтовка разработана под требования конкретного стрелка, что позволяет обеспечить высокую точность выстрела.

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#ростех
#самолет
#самолёты
#оружие
#выставка
#россия
#страны
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В Госдуму внесли законопроект об уголовном наказании для добровольцев
В ГД внесли проект о наказаниях для добровольцев за преступления против службы
10 ноября 2023, 12:46

Фото: istock / Dzmitry Ryshchuk

В Государственную Думу внесли законопроект, согласно которому для добровольцев предусматривается уголовная ответственность за преступления во время прохождения службы. Соответствующий документ опубликован на сайте Системы обеспечения законодательной деятельности (СОЗД), сообщают РИА Новости.

В пояснительной записке указано, что участников добровольческих формирований обеспечивают оружием, техникой и прочини необходимыми средствами, они участвуют наравне с военнослужащими ВС РФ. Но при этом, они не несут уголовную ответственность за порчу военного имущества, добровольную сдачу в плен, а так же за преступления, современные во время мобилизации.

Авторы законопроекта обратили внимание на то, что документ учитывает отличия правового статуса военных и добровольцем при распространении на них статей УК РФ о преступлениях против военной службы.

Ранее сообщалось, что в Госдуму внесли законопроект о сокращении рабочей недели перед госпраздниками. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#ук
#законопроект
#вс рф
#мобилизация
#военные
#госдума
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Основатель портала Superjob.ru Захаров раскрыл, куда пропали вахтовики
Основатель портала Superjob.ru Захаров: Вахтовики уехали на СВО по контракту
10 ноября 2023, 12:41

Фото: РИА Новости/Пресс-служба Минобороны РФ

В России возник дефицит вахтовиков разных профессий. Особенно остро их стало не хватать в Башкортостане. Объем предлагаемых вахтовых вакансий там достигает 6% от общего числа предложений.
Основатель и президент портала Superjob.ru Алексей Захаров объяснил, с чем может быть связан дефицит кадров.

«Многие из тех, кто ездил, например, строить газопроводы, осваивать новые земли, сейчас работают в зоне СВО по контракту. При этом, если стоит выбор между работой курьером и вахтой, многие выбирают работу курьера. Свободы сильно больше, зарплата несильно меньше, а работа легче», объясняет Алексей Захаров.
Эксперт отмечает, что в живой экономике абсолютно всегда во всех сферах существует дефицит кадров. Сейчас он наблюдается в промышленности и в сфере услуг.

«В сферу услуг привлекается большое количество людей. В результате идёт отток из сферы промышленности. Это не очень хорошо для экономики. Мы, конечно, привыкли, и нам приятно, когда пицца приезжает за 15 минут. Но вряд ли мы с нашей производительностью труда в промышленности можем себе позволить такую сферу услуг».
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#работа
#россия
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#новости
#башкирия
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«Абьюзерская страна»: за что фанатка Zero People напала на ОМОН и почему сорван концерт
Против фанатки Zero People, которая ударила омоновца, заведут дело
10 ноября 2023, 12:40

Фото: istock/z1b

Сотрудники ОМОНа сорвали подпольный концерт музыкального коллектива Zero People в Санкт-Петербурге. Рейд силовиков закончился потасовкой с одной из фанаток группы, которой теперь грозит лишение свободы. Редакция «Радио 1» расскажет, из-за чего правоохранители нагрянули в клуб, и почему коллектив решил провести концерт тайно.

ОМОН сорвал концерт группы Zero People в Санкт-Петербурге


В петербургский клуб «Космонавт» сотрудники Росгвардии нагрянули после многочисленных жалоб активистов. Правоохранителям сообщили, что в заведении пройдет подпольный концерт группы Zero People. Купить билет на мероприятие было возможно только через закрытые телеграм-чаты. О месте и времени проведения концерта зрителям сообщали администраторы секретных групп в социальных сетях. Руководство клуба не анонсировало выступление коллектива.

За несколько минут до начала выступления группы, на площадку пришли силовики. В первую очередь из клуба были выведены несовершеннолетние, остальных оставили для проверки документов. Телеграм-канал Shot опубликовал кадры с посетителями заведения, на которых видно, что люди лежат с руками за головой на полу клуба. После проверки документов фанаты коллектива были отпущены.


В настоящее время  Zero People проверяют на мошенничество. Группа продавала билеты на концерт по завышенным ценам. Поклонники предполагали, что по более дорогим билетам они смогут попасть в зал через отдельный вход, а места в зрительном зале будут комфортными, однако зрители оказались в общей очереди с остальными, и их рассадили далеко от сцены.   

Против поклонницы Zero People возбудили уголовное дело из-за драки


Сотрудники полиции возбудили уголовное дело против поклонницы группы Zero People, которая набросилась на сотрудника ОМОНа из-за срыва концерта коллектива. 50-летняя Наталья из Москвы вступила в конфликт с силовиками и заявляла, что за концерт она заплатила деньги. В какой-то момент женщина ударила по лицу одного из правоохранителей. Телеграм-канал Shot сообщает, что в настоящее время Наталья задержана. Ее намерены привлечь к ответственности за применение насилия в отношении представителя власти.
 

Участники группы Zero People извинились за срыв концерта в Петербурге 



В телеграм-канале группы Zero People участники коллектива разместили видеозапись, на которой они обращаются к поклонникам и приносят извинения на срыв концерта. Музыканты выразили зрителям слова благодарности за то, что они пришли на мероприятие и заверили, что выступление группы состоится в другой день.
 
Певец Xolidayboy упал в обморок во время концерта в Ставрополе
Певец Xolidayboy упал в обморок во время концерта в Ставрополе

Активисты требуют отменить все выступления Zero People из-за высказываний солиста


Активисты, которые обратились к правоохранителям с просьбой отменить концерты группы «Зеро Пипл», оскорбились высказыванием солиста коллектива Александра Красовицкого. Музыкант прежде допускал ряд антироссийских высказываний и выступал против проведения СВО на территории Украины. В одном из интервью Красовицкий заявил, что ему стыдно за отношения между  Украиной и Россией назвал последнюю «токсичной и абьюзерской» страной. 

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Россиянам рассказали о новой схеме мошенничества
ВТБ: мошенники стали звонить россиянам в приложениях сервисов для объявлений
10 ноября 2023, 12:17

Фото: iStock/artoleshko

ВТБ зафиксировал новую схему мошенничества со звонками россиянам в приложениях площадок для объявлений, за счет связи через знакомый сервис аферистам удается вызвать доверие у жертвы и похитить ее средства. Об этом сообщили в пресс-службе банка.
Отмечается, что беседа злоумышленника с жертвой происходит по нескольким сценариям. Цель первого из них заключается в зарождении у собеседника сомнения относительно сохранности его средств, после чего мошенник организовывает их «спасение».

По информации регулятора, преступник предлагает продавцу из объявления перевести задаток или сразу же оплатить товар или услугу с помощью перевода на банковскую карту. Для этого он запрашивает ее реквизиты — номер карты. После чего злоумышленник устанавливает, какому банку принадлежит карта и вводит ее данные для получения доступа к онлайн-банку. Далее используется функция восстановления пароля для доступа к личному кабинету. 

В этот момент жертве приходит код доступа, а в это время злоумышленник отвлекает продавца и просит его назвать код из сообщения, якобы для подтверждения перечисления денежных средств. Следующий этап заключается в подключении сообщника, который сообщает жертве о подозрительных операциях в личном банковском кабинете. После чего используются махинации для якобы спасения средств.

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На 13% вырос пассажиропоток на станции Снегири
10 ноября 2023, 12:09

Фото: пресс-служба ЦППК

После капремонта пассажиропоток станции Снегири вырос на 13%. Об этом сообщила пресс-служба центральной пригородной пассажирской компании.
В 2022 году завершился капитальный ремонт истринской станции «Снегири». 

На сегодняшний день востребованность станции выросла на 13,3% по сравнению с прошлым годом. С начало года было совершено 770 тысяч поездок.

На станции были обновлены перекрытия и фундаментные блоки, а также ограждения и сходы. Кроме этого, для удобства пассажиров сделали светодиодное освещение, удобные лавочки и установили урны, чтобы избежать загрязнения.

Стоит отметить, что со станции Снегири можно добраться до Москвы, Волоколамска, Шаховской, Подольска, Серпухова и Тулы.

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