Умер испанский военный журналист Рамон Лобо

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68-летний военный испанский журналист-корреспондент Рамон Лобо Лейдер скончался в Мадриде.
Журналист родился в 1955 году в Маракайбо, Венесуэла. Около 20 лет писал об основных международных конфликтах от Боснии и Чечни до Ирака, Афганистана или Ливана. В 2001 году удостоился XVIII Премии Сирило Родригеса в области журналистики, которую присуждает Ассоциация печати города Сеговия.
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