Умер испанский футболист Луис Суарес Мирамонтес

Фото: IStock/Rost-9D
Умер 88-летний испанский футболист, победитель ЧЕ-1964 и обладатель «Золотого мяча» Луис Суарес Мирамонтес.
Клуб «Интер» сообщает, что легендарный Луис Суарес Мирамонтес скончался.
Мирамонтес- величайший испанский футболист. Он является единственным испанцем, удостоенным «Золотого мяча».
Первым клубом для футболиста стал «Депортиво» в Ла-Корунье. В 1954 году 19-летний Мирамонтес перешёл в «Барселону». С ней он дважды побеждал в чемпионате и Кубке Испании.
В 1961 году Мирамонтес оказался в миланском «Интере», вместе с которым дважды брал Кубок европейских чемпионов и Межконтинентальный кубок.
В 1964 году вместе со сборной Испании стал чемпионом Европы. Испанцы в финале одержали победу над сборной Советского Союза.
Луис Суарес Мирамонтес завершил карьеру в 1973 году и стал тренером. Он работал в «Интере», «Депортиво», в сборной Испании.
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Мирамонтес- величайший испанский футболист. Он является единственным испанцем, удостоенным «Золотого мяча».
В 1961 году Мирамонтес оказался в миланском «Интере», вместе с которым дважды брал Кубок европейских чемпионов и Межконтинентальный кубок.
В 1964 году вместе со сборной Испании стал чемпионом Европы. Испанцы в финале одержали победу над сборной Советского Союза.
Луис Суарес Мирамонтес завершил карьеру в 1973 году и стал тренером. Он работал в «Интере», «Депортиво», в сборной Испании.
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