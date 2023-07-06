Умер исполнитель хита Love Is In The Air Мартин Стивенс

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5 июля скончался 69-летний канадский музыкант Мартин Стивенс.
Новость сообщил телеканал CBC. Причина смерти артиста не уточняется.
Мартин Стивенс стал всемирно известен в 1978 году благодаря кавер-версии песни 1977 года Love Is in the Air.
Еще один хит Стивенс выпустил в 1979 году. Им стала песня Midnight Music. Певца выдвинули на премии Juno и ADISQ Awards в номинациях «Вокалист года» и «Диско альбом года».
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Мартин Стивенс стал всемирно известен в 1978 году благодаря кавер-версии песни 1977 года Love Is in the Air.
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Мария Фирсова