Умер итальянский актер и певец Франческо Нути

Фото: Фотобанк Московской области
В Риме скончался 68-летний итальянский актер, режиссер, певец Франческо Нути
Нути является создателем кабаре-трио Giancattivi, принимавшем участие в телевизионных шоу.
Позже Франческо Нути начал сольную карьеру, снял несколько кинокартин, а в 1988 году участвовал в знаменитом фестивале итальянской песни в Сан-Ремо.
В сентябре 2006 года Нути упал с лестницы в своём доме. Он находился в коме 3 месяца. Артист пришёл в сознание, но до конца дней испытывал проблемы со здоровьем и получил инвалидность.
Ранее сообщалось о смерти экс-премьера Италии Сильвио Берлускони. У Берлускони выявили серьезное заболевание крови. Уточнятся, что именно из-за него политика госпитализировали в больницу в апреле. Все боли и пневмония в последнее время, это осложнения, которые возникли уже в ослабленном организме, пишется в материале Corriere della Sera.
Позже Франческо Нути начал сольную карьеру, снял несколько кинокартин, а в 1988 году участвовал в знаменитом фестивале итальянской песни в Сан-Ремо.
Ранее сообщалось о смерти экс-премьера Италии Сильвио Берлускони. У Берлускони выявили серьезное заболевание крови. Уточнятся, что именно из-за него политика госпитализировали в больницу в апреле. Все боли и пневмония в последнее время, это осложнения, которые возникли уже в ослабленном организме, пишется в материале Corriere della Sera.
Мария Фирсова