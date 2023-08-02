Умер композитор Александр Колкер

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Известный советский композитор Александр Колкер скончался на 91-м году жизни 1 августа в Санкт-Петербурге. Об этом информировал Союз композиторов Санкт-Петербурга на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».
«С глубоким сожалением сообщаем о том, что 1 августа 2023 года ушел из жизни Александр Наумович Колкер, выдающийся советский и российский композитор, заслуженный деятель искусств РСФСР», — цитируется текст некролога.Культурный деятель стал автором музыки для известных песен, таких как «Стоят девчонки», «Карелия», «Опять плывут куда-то корабли». Его мелодии звучат в фильмах «Труффальдино из Бергамо», «Трое в лодке, не считая собаки», «Уходя — уходи».
Информация о месте и времени прощания с композитором будет сообщена позднее.
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