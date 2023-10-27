Умер легендарный российский биатлонист Виктор Маматов

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На 97 году жизни скончался легендарный российский биатлонист, двукратный олимпийский чемпион Виктор Маматов. Об этом сообщается на сайте Союза биатлонистов России (СБР).
Отмечается, что причиной смерти стала пневмония. Болезнь начала развиваться ещё полгода назад, когда от коронавируса умерла его жена. Маматов пробыл с ней в госпитале до самой её смерти.
Несмотря на ухудшение состояния, бывший спортсмен отказывался от госпитализации. Уточняется, что последние месяцы Маматов не мог даже встать с кровати.
Прощание с российским биатлонистом пройдёт на Троекуровском кладбище. Его похоронят рядом с женой – таково было последнее желание Маматова.
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Несмотря на ухудшение состояния, бывший спортсмен отказывался от госпитализации. Уточняется, что последние месяцы Маматов не мог даже встать с кровати.
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Анастасия Чинкова