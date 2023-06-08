Умер лидер музыкальной группы The Nerves Джек Ли

Фото: Фотобанк Московской области
Лидер пауэр-поп-группы The Nerves Джек Ли скончался на 72 году жизни, сообщает Deadline.
«Московский Комсомолец» сообщает, что 71-летний Джек Ли умер в Санта-Монике (штат Калифорния) 26 мая, но о его смерти стало известно только сейчас. Музыкант продолжительное время страдал от рака толстой кишки.
Группа The Nerves начала карьеру в Сан-Франциско в 1974 году. В 2007 году Ли основал группу Jack Lee Inferno.
Ранее сообщалось о том, что скончался прототип главного героя фильма «1+1» Филипп Поццо ди Борго. Последние 30 лет бизнесмен передвигался с помощью инвалидного кресла. Помогал Поццо ди Борго опекун, который стал его лучшим другом, Абдель Селлу.
Группа The Nerves начала карьеру в Сан-Франциско в 1974 году. В 2007 году Ли основал группу Jack Lee Inferno.
Мария Фирсова