Умер математик и автор книг по покеру Лев Натансон

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В Москве на 76 году жизни скончался математик и автор книг по покеру Лев Натансон. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Уточняется, что причиной смерти учёного стала острая сердечная недостаточность.
О смерти математика сообщила его племянница, которая обнаружила тело Натансона в его квартире в столичном районе Покровское-Стрешнево.
SHOT напоминает, что три года назад СМИ сообщали об инциденте в семье учёного. Его 25-летняя дочь задушила своего двухлетнего сына и пятилетнюю дочь, за что была приговорена к лишению свободы.
Лев Натансон был математиком-программистом, экспертом по покеру и автором нескольких книг по азартным играм.
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О смерти математика сообщила его племянница, которая обнаружила тело Натансона в его квартире в столичном районе Покровское-Стрешнево.
Лев Натансон был математиком-программистом, экспертом по покеру и автором нескольких книг по азартным играм.
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Анастасия Чинкова