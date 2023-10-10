Умер миллиардер-филантроп Чак Фин, который раздал почти все свои деньги

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Скончался 92-летний американский бизнесмен Чак Фини, основатель магазинов Duty Free Shoppers.
Бизнесмен, который входил в список Forbes, ещё при жизни раздал почти 8 млрд долларов, оставив себе только пару миллионов на пенсию, пишет Forbes. У бизнесмена осталась жена, 5 детей, 16 внуков и четверо племянников.
В 1988 году Чак Фин впервые оказался в списке богатейших американцев по версии издания. Состояние оценивалось в 1,3 млрд долларов, но позже выяснилось, что на тот момент капитал Фини был гораздо внушительнее, потому что предприниматель тайно перевел большую часть состояния в благотворительный фонд.
Фонд выделял деньги на здравоохранение, науку и правозащитную деятельность. Например, организация поддерживала проекты по борьбе со СПИДом в ЮАР, а также развитию университетов в Ирландии.
Миллиардер Чак Фин является одним из основоположников движения «Отдавать при жизни». Данная концепция вдохновила Билла Гейтса и Уоррена Баффета, запустивших в 2010 году инициативу Giving Pledge. Она старается убедить самых богатых людей в мире отдать половину их состояния при жизни.
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В 1988 году Чак Фин впервые оказался в списке богатейших американцев по версии издания. Состояние оценивалось в 1,3 млрд долларов, но позже выяснилось, что на тот момент капитал Фини был гораздо внушительнее, потому что предприниматель тайно перевел большую часть состояния в благотворительный фонд.
Миллиардер Чак Фин является одним из основоположников движения «Отдавать при жизни». Данная концепция вдохновила Билла Гейтса и Уоррена Баффета, запустивших в 2010 году инициативу Giving Pledge. Она старается убедить самых богатых людей в мире отдать половину их состояния при жизни.
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Мария Фирсова