Умер многолетний компаньон Баффета Чарльз Мангер

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Чарльз Мангер скончался в калифорнийской больнице на 100 году жизни.
В США умер 99-летний американский инвестор и бизнесмен Чарльз Мангер, который был многолетним партнером легендарного Уоррена Баффета, сообщает холдинг Berkshire Hathaway.
Уоррен Баффета и Чарльз Мангер познакомились в 1959 году, а в 1978 году Мангер присоединился к Berkshire Hathaway. Он занял место вице-председателя. Под их руководством активы компании возросли более чем в 2,5 тысяч раз. Бумаги Berkshire Hathaway – самые дорогие ценные бумагами в истории.
Одна акция класса А стоит более $546 тысяч. Холдингу полностью принадлежит торговая марка Duracell, доли в American Express, Coca-Cola, Apple, а также Bank of America.
Состояние Баффета оценивалось в $100 млрд, а Мангера — в $2,6 млрд. Большую часть богатства они отправили на благотворительность, а именно в сферу образования.
В мае 2022 года Мангер предсказывал обвал стоимости криптовалют.
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«Berkshire Hathaway не смогла бы достичь своего нынешнего статуса без вдохновения, мудрости и участия Чарли», —сказано в пресс-релизе компании.
Одна акция класса А стоит более $546 тысяч. Холдингу полностью принадлежит торговая марка Duracell, доли в American Express, Coca-Cola, Apple, а также Bank of America.
Состояние Баффета оценивалось в $100 млрд, а Мангера — в $2,6 млрд. Большую часть богатства они отправили на благотворительность, а именно в сферу образования.
В мае 2022 года Мангер предсказывал обвал стоимости криптовалют.
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Мария Фирсова