Умер муж певицы Натали

Фото: iStock/jorgeantonio
Продюсер Александр Рудин, супруг певицы Натали (Наталья Рудина), умер в возрасте 53 лет. Об этом пишет «Комсомольская правда».
Близкие певицы сообщили, что две недели назад скончался отец Рудина.
Причины смерти супруга Натали не называются. Отмечается, что мужчина не имел проблем со здоровьем и вредных привычек.
Напомним, ранее умерла 76-летняя актриса Яна Шульцова, сыгравшая в «Соломенной шляпке». Актриса чешского происхождения умерла в своём доме в Праге. О смерти сообщила дочь Шульцовой Розали.
Причины смерти не называются, но известно, что у Яны Шульцовой были давние проблемы со здоровьем. 20 лет назад артистка перенесла операцию на щитовидной железе. После чего у женщины начались проблемы со зрением. Было проведено ещё 2 операции на глазах. В 2014 году актрисе прооперировали ногу.
Читайте также:
Умерла советская актриса Яна Шульцова
В Париже умерла актриса Джозефина Чаплин
Умерла 44-летняя актриса Лариса Маршалова
Причины смерти супруга Натали не называются. Отмечается, что мужчина не имел проблем со здоровьем и вредных привычек.
Причины смерти не называются, но известно, что у Яны Шульцовой были давние проблемы со здоровьем. 20 лет назад артистка перенесла операцию на щитовидной железе. После чего у женщины начались проблемы со зрением. Было проведено ещё 2 операции на глазах. В 2014 году актрисе прооперировали ногу.
Читайте также:
Умерла советская актриса Яна Шульцова
В Париже умерла актриса Джозефина Чаплин
Умерла 44-летняя актриса Лариса Маршалова
Екатерина Коршунова