Умер народный артист ЛНР Михаил Голубович

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Заслуженный деятель искусств России, художественный руководитель Луганского музыкально-драматического театра на Оборонной и народный артист ЛНР Михаил Голубович скончался на 80-м году жизни. Об этом сообщает глава республики Леонид Пасечник в своем телеграм-канале.
По словам Пасечника, Голубович скончался из-за тяжелой болезни. Пасечник выразил искренние соболезнования родным и близким народного артиста. Глава ЛНР подчеркнул, что для жителей республики Голубович останется «образцом мужественности, оптимизма и бесконечной преданности своей родной земле».
Напомним, в августе этого года глава российского государства Владимир Путин присвоил Голубовичу звание «Заслуженный деятель искусств РФ».
Михаил Голубович получил известность благодаря ролям в фильмах: «Как закалялась сталь», «Кортик», «Хождение по мукам» и других.
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Напомним, в августе этого года глава российского государства Владимир Путин присвоил Голубовичу звание «Заслуженный деятель искусств РФ».
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