Умер Народный артист России Игорь Ясулович

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На 82-м году жизни скончался Народный артист России Игорь Ясулович.
19 августа стало известно о смерти 81-летнего актёра Игоря Ясуловича, который снимался в картинах «Бриллиантовая рука», «12 стульев», а также подарил голос королю Гарольду из «Шрека».
Ранее сообщалось, что хирурги дважды прооперировали артиста. Игорь Ясулович чувствовал себя плохо последнее время. Его состояние резко ухудшилось. 18 июля медики экстренно госпитализировали артиста. Провели операции — в почки установили специальные трубки, которые выводят лишнюю жидкость из организма.
Руководитель актёрской мастерской ВГИКа находился в состоянии средней тяжести, врачи круглосуточно следили за его самочувствием.
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Ранее сообщалось, что хирурги дважды прооперировали артиста. Игорь Ясулович чувствовал себя плохо последнее время. Его состояние резко ухудшилось. 18 июля медики экстренно госпитализировали артиста. Провели операции — в почки установили специальные трубки, которые выводят лишнюю жидкость из организма.
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Мария Фирсова