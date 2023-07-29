Умер немецкий писатель Мартин Вальзер

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28 июля скончался 96-летний немецкий писатель Мартин Вальзер.
Об этом пишет газета Frankfurter Allgemeine Zeitung. Подробности смерти Мартина Вальзера неизвестны.
Писатель родился в 1927 году. В 17 лет был мобилизован, служил зенитчиком во Второй мировой войне.
Мартин Вальзер получил признание после публикации его первого романа «Семейная жизнь в Филиппсбурге» в 1957 году. Также среди его известных произведений рассказ «Бегущая лошадь» и пьеса «Детская игра». Писатель опубликовал более 50 книг, в основном они были посвящены жизни западногерманского общества.
До последних лет жизни Вальзер регулярно печатался. В 1981 году ему вручили главную немецкую литературную премию Георга Бюхнера.
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Писатель родился в 1927 году. В 17 лет был мобилизован, служил зенитчиком во Второй мировой войне.
До последних лет жизни Вальзер регулярно печатался. В 1981 году ему вручили главную немецкую литературную премию Георга Бюхнера.
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Мария Фирсова