Умер обладатель «Золотого мяча» Бобби Чарльтон

Фото: istock/SergeyPankratov
Скончался 86-летний чемпион мира по футболу 1966 года и обладатель «Золотого мяча» Бобби Чарльтон.
Английский футболист сэр Роберт Чарльтон известен как Бобби Чарльтон является чемпионом мира в составе сборной Англии и обладателем «Золотого мяча» 1966 года. Большую часть карьеры играл за «Манчестер Юнайтед», в котором был капитаном.
Спортсмен чудесным образом выжил в авиакатастрофе, в которой погибли игроки «Манчестера Юнайтед». Пережив тяжёлое время, Чарльтон спустя 8 лет привёл сборную Англии к титулу чемпионов мира. Он на протяжении долгого времени оставался лучшим английским бомбардиром, пока его достижение не затмил Уэйн Руни.
В 2020 году у Чарльтона обнаружили деменцию-болезнь, поражающую головной мозг.
Читайте также:
Умерла олимпийская чемпионка по биатлону и лыжным гонкам Анфиса Резцова
Умер бывший пресс-секретарь Кадырова Альви Каримов
На 90-м году жизни скончался бывший министр культуры СССР Захаров
Спортсмен чудесным образом выжил в авиакатастрофе, в которой погибли игроки «Манчестера Юнайтед». Пережив тяжёлое время, Чарльтон спустя 8 лет привёл сборную Англии к титулу чемпионов мира. Он на протяжении долгого времени оставался лучшим английским бомбардиром, пока его достижение не затмил Уэйн Руни.
Читайте также:
Умерла олимпийская чемпионка по биатлону и лыжным гонкам Анфиса Резцова
Умер бывший пресс-секретарь Кадырова Альви Каримов
На 90-м году жизни скончался бывший министр культуры СССР Захаров
Мария Фирсова