Умер олимпийский чемпион по современному пятиборью Владимир Шмелев

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Владимир Шмелев являлся уроженцем Магадана. Он пришёл в современное пятиборье из плавания. Выигрывал на летних Олимпийских играх в Мюнхене, которые проходили в 1972 году. Он завоевал золотую медаль в командных соревнованиях вместе с Борисом Онищенко и Павлом Ледневым.
Спортивную карьеру Владимир Шмелев завершил в 1981 году.
Ранее сообщалось, что в 44 года умер экс-лидер хоккейного клуба «Амур» Тарасов. «Газета. Ру» сообщает, что 44-летний Дмитрий Тарасов являлся воспитанником хабаровского «Амура», лидером клуба в чемпионатах страны по количеству проведенных матчей и чемпионом России в составе «Салавата Юлаева».