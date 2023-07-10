Умер переводчик Виктор Бессараб, который принял первый сигнал Гагарина с «Востока»

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Виктор Бессараб умер 1 июля в своей квартире на улице Башиловская. По словам семьи Бессараба, в последнее время он ослаб и жаловался на здоровье, пишет Регнум.
«Мой муж был очень светлым человеком, о нем можно говорить беспрестанно. Но пока очень тяжело, очень больно говорить После выхода на пенсию он много времени проводил с внуками, писал стихи», — рассказала Мира Львовна, жена Виктора Бессараба.Читайте также:
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