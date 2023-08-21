Умер первый директор завода «КамАЗ» Лев Васильев

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30 сентября 1969 года Лев Борисов получил назначение в Набережные Челны на должность генерального директора строящегося комплекса заводов дальних автомобилей повышенной грузоподъемности — будущего «КАМАЗа». В короткие сроки под его руководством было запущено огромное производство. Комплекс из семи заводов обеспечивал полный производственный цикл — от плавки металла до сборки готового автомобиля. С 1976 по 1981 год было собрано свыше 243 тысяч грузовиков. Все поставленные задачи завод под управлением Льва Васильева выполнил досрочно.
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