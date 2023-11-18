Умер почетный глава буддисткой организации «Сока Гаккай» Икэда

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Умер 95-летний почетный глава светской буддистской организации «Сока Гаккай» Дайсаку Икэда.
Телеканал NHK. Сообщает, что Дайсаку Икэда посетил 54 страны, общался с лидерами СССР Михаилом Горбачевым и Китая. За свою деятельность был награжден премией мира ООН.
«Сока Гаккай» была создана в 1930 году. В Японии является влиятельной структурой в политике, а также в культурной, образовательной и миссионерской деятельности. Организация создала свой университет, который стал одним из первых в Японии высшим учебным заведением. Данный университет установил обмен студентами с Московским университетом им. М.В. Ломоносова ещё во времена СССР.
Икэда попал в организацию в 19 лет, а уже в 32 года возглавил её и стал бессменным главой с 1960 по 1979 год, а после его назначили почетным президентом.
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«Сока Гаккай» была создана в 1930 году. В Японии является влиятельной структурой в политике, а также в культурной, образовательной и миссионерской деятельности. Организация создала свой университет, который стал одним из первых в Японии высшим учебным заведением. Данный университет установил обмен студентами с Московским университетом им. М.В. Ломоносова ещё во времена СССР.
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Мария Фирсова