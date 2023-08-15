Умер президент НМИЦ травматологии и ортопедии Миронов

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Академик РАН скончался 14 августа. Причина смерти не разглашается.
Ранее сообщалось, что в Москве умер 85-летний профессор МГУ, автор учебника по математическому анализу Владимир Зорич.
Учёный скончался в своей квартире на Ломоносовском проспекте. Владимиру Зоричу внезапно стало плохо. Дочь вызвала скорую, но медикам не удалось спасти учёного.
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