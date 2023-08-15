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Умер президент НМИЦ травматологии и ортопедии Миронов

15 августа 2023, 18:56

Фото: iStock/SergeyPankratov

Скончался 75-летний президент Национального медицинского исследовательского центра травматологии и ортопедии им. Николая Приорова, академик РАН Сергей Миронов.
О смерти Сергея Миронова сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения РФ.

Академик РАН скончался 14 августа. Причина смерти не разглашается.


Сергей Миронов на протяжении 25 лет занимал должность главного внештатного специалиста-ортопеда Минздрава России. Президент НМИЦ развивал травматолого-ортопедическую службу в российских субъектах, разрабатывал и внедрял в практику методы лечения травм и заболеваний суставов.

Ранее сообщалось, что в Москве умер 85-летний профессор МГУ, автор учебника по математическому анализу Владимир Зорич.
Учёный скончался в своей квартире на Ломоносовском проспекте. Владимиру Зоричу внезапно стало плохо. Дочь вызвала скорую, но медикам не удалось спасти учёного.

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#учёный
#врач
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Минздрав упразднил документ о порядке выдачи медицинских справок о смене пола
15 августа 2023, 19:26

Фото:istockphoto/BartekSzewczyk

На интернет-портале правовой информации опубликован приказ Минздрава России, который признает утратившим силу ранее изданный приказ от 23 октября 2017 года, где указан порядок выдачи медицинскими организациями справок об изменении пола.
«Московский Комсомолец» пишет, что Минздрав привёл процесс выдачи подобных документов в соответствие с законодательством, учитывая принятые Госдумой изменений в Федеральный закон.
 
Госдума принял закон, запрещающий в России проведение медицинских вмешательств, которые направлены на смену пола. За исключением операций, необходимых для лечения врожденных аномалий у детей.
 
Парламент обращался к Минздраву с просьбой отменить действующие нормативные документы, которые регулируют выдачу разрешений на смену пола.

Согласно подписанному президентом закону, сменить пол в России теперь можно только при наличии медицинских показаний. Кроме того, в случае, если один из супругов сделает операцию по смене пола за границей и вернется на родину, то брак будет аннулирован. Также в России человек по-прежнему будет считаться того пола, какого он был до операции, и может попасть за совершение такого преступления в колонию.

Также добавляется, что тем, кто сменил пол, запрещается усыновлять детей.

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#госдума
#минздрав
#указ
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Милонов назвал поездки россиян в Европу безнравственными
15 августа 2023, 18:37

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Депутат Виталий Милонов высказал мнение о том, что в современной геополитической ситуации поездки россиян в Европу являются безнравственными и безответственными.
«Все извращения начинаются с отсутствия веры в душе. Это и есть главная опасность в Европе. И простому россиянину нечего делать в современном европейском обществе. Я считаю, что ездить в Европу сегодня безнравственно и бесчестно по отношению к тем, кто сейчас рискует своей жизнью в СВО, проливает кровь за свободу и независимость», — высказал свою точку зрения в беседе с Общественной Службой Новостей Милонов.

Вместе с тем, он подчеркнул, что посещать Европу или нет является личным выбором каждого, отметив, что никого за такой выбор не осуждает.

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#путешествия
#россияне
#виталий милонов
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В Подмосковье ожидается третий класс пожарной опасности
15 августа 2023, 18:07

Фото: пресс-служба пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области

На этой неделе в лесах региона ожидается III класс пожарной опасности, что связано с повышением температуры и отсутствием осадков.

Сотрудниками Комитета лесного хозяйства Московской области 14 августа на землях лесного фонда Московской области пожары не зафиксированы, сообщает «Радио 1» пресс-служба ведомства.

Во вторник, 15 августа на большей части Подмосковья ожидается II класс пожарной опасности, в Егорьевском, Орехово-Зуевском и Шатурском лесничествах — III класс, в Истринском и Клинском лесничествах — I класс пожарной опасности.

В среду, 16 августа на большей части региона ожидается II класс пожарной опасности, в Егорьевском, Орехово-Зуевском и Шатурском лесничествах — III класс пожарной опасности.

В четверг, 17 августа на большей части лесного фонда ожидается III класс пожарной опасности, в Волоколамском, Дмитровском, Истринском, Клинском, Сергиево-Посадском и Талдомском лесничествах — II класс.

Во вторник воздух прогреется до 21 С, ночью — 15-16 С. Синоптики обещают безоблачную погоду без осадков.

Комлесхоз сообщает, что пожар проще предотвратить, чем бороться с огнем. Поэтому, не оставайтесь равнодушными, не разводите костров в пожароопасный период, не бросайте не потушенные сигареты, не жгите сухую траву и растительность. А если обнаружили возгорание — не медлите, сразу звоните на номер «112»!

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​Из-за риска пожаров на фоне жары в Подмосковье усилили патрулирование лесов.

Лесной пожар случился в турецкой Анталье рядом с курортными областями.
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#синоптики
#пожары
#воздух
#возгорание
#служба
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Химки возглавили региональный рейтинг эффективности работы органов местного самоуправления
15 августа 2023, 17:44

Фото: администрация г. о. Химки

Городской округ Химки занял первое место среди муниципалитетов Подмосковья по эффективности работы органов местного самоуправления. В Московской области подвели итоги работы за первое полугодие 2023-го, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
Как доложили на еженедельном совещании губернатора Московской области Андрея Воробьёва с главами муниципалитетов и правительством, рейтинг состоит из 11 показателей. Химки лидируют по эффективному управлению социальной сферой, цивилизованной торговле и эффективной загрузке МФЦ. Также городской округ занял второе место по медиаэффективности. По инвестициям – созданию рабочих мест и привлечению новых налоговых резидентов – муниципалитет на шестом месте.
«При поддержке губернатора Андрея Юрьевича Воробьёва мы каждый год реализуем десятки проектов по улучшению качества жизни. В этом году мы открыли после масштабной реконструкции спорткомплекс «Родина». 1 сентября откроем обновлённую школу-интернат «Кадетский корпус», а в октябре – спорткомплекс «Юность», – рассказал глава городского округа Дмитрий Волошин
Кроме того, по его словам, сейчас в городе благоустраивают 26 дворов, 78 детских и спортивных площадок.   Помимо этого, в 2023 году в Химках приступили к масштабной реконструкции роддома на Ленинском проспекте, капремонту детского санатория в Фирсановке и благоустройству Химкинского лесопарка. 

Продолжается обновление парка Толстого. Завершается первый этап комплексной модернизации теплоснабжения округа. Уже заменили 10 участков изношенного трубопровода.

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#химки
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#губернатор
#андрей воробьёв
#московская область
#подмосковье
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Нейросеть выявила более 23 тысяч дефектов в содержании территорий с начала августа
15 августа 2023, 17:43

Фото: пресс-служба Главного управления содержания территорий Московской области

«Умные» автомобили оснащены системой фото-фиксации с искусственным интеллектом, благодаря им получается оперативнее находить и устранять нарушения в содержании территорий.

Руководитель Главного управления содержания территорий Московской области в ранге министра Светлана Аипова сообщила о количестве выявленных нарушений в августе, сообщает «Радио 1» пресс-служба ведомства.

Мониторинг чистоты территорий проводят «умные» автомобили ГУСТ: транспортные средства оснащены нейросетевыми камерами, которые автоматически фиксируют дефекты и направляют их в работу коммунальным службам. За устранением выявленных нарушений следит инспекторский состав ведомства.

«За первую половину августа мобильные комплексы, оснащенные нейросетевыми камерами, зафиксировали 23529 дефектов. За две недели искусственный интеллект успел прокатиться по 39 городским округам, больше всего замечаний в Домодедово — 2329, Истра  — 2164, Раменское — 2109, Ленинский — 1977. А вот меньше всего в следующих: Фрязино — 201, Реутов — 264, Талдом — 278, Щёлково — 303», — рассказала Светлана Аипова.

Наиболее частым дефектом стало: гразные опоры освещения, несвоевременная уборкаи граффити. 

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#густ
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Традиции и приметы на Яблочный спас: когда празднуется в 2023 году
Яблочный Спас 2023: история, традиции и приметы праздника
15 августа 2023, 17:38

Фото: IStock/Baks

Яблочный спас – это старинный русский праздник, который отмечается 19. Этот день посвящён сбору и освящению урожая яблок. Праздник является символом благодарности за богатые плоды земли. Яблоки в этот день имеют особое значение и рассматриваются как символ здоровья, долголетия и благополучия.

Когда отмечается Яблочный спас с 2023 году

Ежегодно Яблочный спас верующие отмечают 19 августа. В этом году праздник выпадает на субботу.

Почему Яблочный спас так называется

История Яблочного Спаса уходит корнями в древние времена Руси. Именно тогда Яблочным спасом начали называть праздник Преображения Господня. Всё дело в том, что именно в этот период на деревьях созревают яблоки – самые распространённые плоды на Руси. Этот праздник считался временем благодарения богам за урожай и хорошие плоды. Специально к этому дню их везли целыми возами, и каждый более или менее зажиточный человек считал своим долгом раздать плоды бедным и больным. До этого дня не полагалось есть яблоки и все огородные овощи, кроме огурцов.

Суть праздника и традиции: что можно и нельзя делать на Яблочный Спас

Яблочный Спас – это время празднования урожая и благодарения за плоды природы. В этот день проводятся различные ритуалы и обряды, связанные с яблоками. Например, в этот день принято освещать яблоки в церкви. После богослужения священник освящает плоды, и верующие забирают их домой. Освящённые яблоки считаются особенно полезными и защищенными.

Также в этот день из яблок принято готовить блюда и напитки, например, яблочный компот, пироги, пудинги и соки. Это время отмечено угощениями друзей и близких яблочными вкусностями.

На Яблочном Спасе можно устроить разнообразные игры с яблоками, такие как «ловля яблока зубами», «яблочные гонки» и даже соревнования по яблочному мастерству – кто лучше всего сможет очистить яблоко от кожуры.
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Но важно помнить, что на Яблочный Спас нельзя предаваться чревоугодию. Праздник выпадает практически на экватор Успенского поста, поэтому весёлые застолья в этот важный период для верующего человека недопустимы. Не следует употреблять в пищу мясо и налегать на алкоголь.

Также нельзя в этот день и работать. Даже бытовые дела на Второй Спас, как и во многие другие православные праздники, под запретом. Но в современном мире церковь спокойно относится к нарушению этого правила.

Приметы на Яблочный спас

Яблочный Спас обладает своими приметами и верованиями, связанными с урожаем и здоровьем:

Если в этот день много яблок на деревьях, то зима будет снежной и холодной.

Освящённые на Яблочный Спас яблоки можно дарить близким, чтобы оберегать их от болезней и невзгод.

Если в Яблочный Спас пошёл дождь, то следующая зима будет мягкой и теплой.
 
Если на вашу руку за день дважды присело насекомое – к счастью.

А если пчёлы слетелись на мёд, то в доме будет счастье и достаток.

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#яблоки
#церковь
#праздник
#традиции
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Книга соболезнований пострадавшим в Махачкале появится в Петербурге
15 августа 2023, 17:26

Фото: istockphoto.com/BitsAndSplits

Завтра, 16 августа, в представительстве Дагестана в Санкт-Петербурге появится Книга соболезнований, где можно будет написать слова поддержки пострадавшим от взрыва в Махачкале и их родственникам.
«Завтра в представительстве Дагестана появится Книга соболезнований, где все желающие смогут оставить слова поддержки пострадавшим в Махачкале. К нам можно прийти в любое время с 10:00 до 19:00. Сложно сказать, сколько продлится сбор соболезнований – будем смотреть по числу желающих оставить слова поддержки. Если поток людей будет большой, то мы будем работать до конца», – приводит «Петербургский дневник» слова руководителя представительства Дагестана в Петербурге Гасана Гасанова.

Отмечается, что после того, как Книга будет полностью заполнена, её отправят в Дагестан. В Представительстве пообещали, что все слова поддержки дойдут до адресатов.

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#азс
#чп
#дагестан
#книга
#санкт-петербург
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Раскрыта смертельная опасность для собак в жару
Кинолог Уражевский призвал не оставлять собак в машине во время жары
15 августа 2023, 17:15

Фото: istockphoto.com/Smitt

Президент Союза кинологических организаций России Владимир Уражевский заявил, что для собак смертельно опасно оставаться во время жары в закрытой машине, поскольку животное может перегреться и получить солнечный удар.
Он добавил, что от солнечного удара животное даже может погибнуть.

«Очень важно не оставлять собак одних в машине. Это может привести к тепловому шоку, тепловому удару, животное погибает. Когда вы едете на машине и выходите купить воды, ни в коем случае нельзя его оставлять с закрытыми окнами. Через десять минут собака погибнет», — пояснил в беседе с NEWS.ru Уражевский.

Кроме того, оставаясь в машине, животное может ненароком захлопнуть дверь изнутри. Поэтому специалист рекомендовал везде брать собаку с собой, не закрывая его в автомобиле.

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С 15 августа поездки на аэроэкспрессе станут выгоднее
15 августа 2023, 17:11

Фото: пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

С 15 августа при оплате билетов на «Аэроэкспресс» с помощью Системы быстрых платежей будет возвращаться кешбэк в размере 10%.

Чтобы получить кешбэк необходимо выполнить условия: 

— Пройти регистрацию в программе лояльности на сайте или в мобильном приложении «Привет, Мир!»;

— Оплатить билет на «Аэроэкспресс» с помощью Системы быстрых платежей.

Приорести билет на поезда «Аэроэкспресса» можно: в кассах, мобильном приложении «Аэроэкспресс», на сайте, в билетных автоматах и у мобильных билетных кассиров компании.

Кешбэк поступит на счёт в течение 3 дней. Максимальная сумма кешбэка составляет 1500 рублей. 

Действие акции ограничено, она продлится до 15 января 2024 года.

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