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Умер режиссёр «Экзорциста» Уильям Фридкин

07 августа 2023, 20:15

Фото: iStock/jorgeantonio

87-летний постановщик умер в своём доме в Лос-Анджелесе.
Новость подтвердила супруга режиссёра Шерри Лэнсинг и друзья семьи, пишет DTF.

Уильям Фридкин является одним из главных американских режиссёров 70-х годов, и наряду с Мартином Скорсезе и Фрэнсисом Фордом Копполой считается ключевой фигурой движения «Новый Голливуд».


Режиссёр родился в Чикаго в 1935 году. Кино начал снимать в подростковом возрасте.

Наиболее известные работы Фридкина — «Французский связной».За этот фильм режиссёр был удостоен премии «Оскар» в 1972 году. Также в его фильмографии знаковое место занимает хоррор «Экзорцист» («Изгоняющий дьявола»), ставший самой кассовой картиной Фридкина.

Также Уильям Фридкин снял пять документальных картин.

Последним фильмом режиссёра стал «Военный трибунал по делу о мятеже на „Кейне“» с Кифером Сазерлендом в главной роли. Это первая художественная картина, снятая режиссёром, за 12 лет. Премьера ожидалась на Венецианском кинофестивале в сентябре этого года.

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#кино
#режиссёр
#смерть
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В Верховной Раде Украины предложили учредить в стране День благодарения 22 октября
07 августа 2023, 20:56

Фото: iStock/alzay

На Украине дополнили перечень праздничных дней, назначив 22 октября Днем благодарения. Об этом говорится на сайте украинского парламента.
Отмечается, что инициативу предложил депутат от партии «Слуга народа» Георгий Мазурашу. По его мнению, такой праздник может «поднять благодарность на общенациональный уровень».

Законопроект об учреждении этого праздника уже зарегистрирован на сайте украинского парламента.

Напомним, ранее советник командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат призвал Германию передать Украине немецкие дальнобойные крылатые ракеты Taurus. Он заявил, что Киеву хотелось бы увидеть наряду со Storm Shadow и Scalp немецкие ракеты дальнего радиуса действия. Игнат также отметил, что в настоящее время, вопрос поставок немецких ракет на Украину рассматривается, в связи с чем, он выразил надежду на положительный исход дискуссий.

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Агрессивные крабы могут лишить Италию лидерства в одной из сфер
07 августа 2023, 20:53

Фото:istockphoto/okfoto

Итальянское правительство выделило 2,9 млн евро на борьбу с синими крабами, чья активность грозит лишить Италию мирового лидерства среди производителей моллюсков.
Reuters пишет, что срочную помощь пообещал министр сельского хозяйства Италии Франческо Лоллобриджида.
 
Особо агрессивный вид крабов, который появился из Западной Атлантики, слишком быстро размножается и охотиться в итальянских лагунах на моллюсков. Это грозит проблемами итальянским аквафермерам. Эксперты пока не могут объяснений, с чем связана такая активность крабов.
 
Деньги выделят рыболовецким кооперативам и аквафермерам, чтобы организовать крупномасштабную рыболовную кампанию. В данный момент каждый день в стране вылавливают до 12 тонн крабов, но это мало влияет на популяцию.

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#италия
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Минкультуры РФ просят снять маркировку «18+» с некоторых фильмов, чтобы показать детям
07 августа 2023, 19:15

Фото: iStock/Natalia Bodrova

Помощник президента России Владимир Мединский рассказал, что авторы нового учебника по истории для 10-11-х классов просят Минкульт снять маркировку «18+» с некоторых фильмов.
В числе картин, которые хотят показать детям, «Поднятая целина», «Тихий Дон» и другие, пишет ТАСС.
 
«Не от этого надо ограждать наших школьников, точно не от этих фильмов», — сказал Владимир Мединский.
Ранее министр просвещения РФ Сергей Кравцов рассказал, что события российской истории в новых учебниках истории будут представлены в сопоставлении с тем, что происходило в мире.

Новые учебники по Истории с главой про СВО для российских школьников будут готовы к 1 сентября 2024 года. Об этом сообщил помощник президента России Владимир Мединский.

Он также отметил, что в новых книгах по дисциплине История России, будут полностью переписаны разделы о 70-х, 80-х, 90-х и нулевых годах.

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#учебник
#история
#школа
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Специалисты Комлесхоза составили прогноз пожарной опасности в лесах Подмосковья
07 августа 2023, 19:14

Фото: пресс-служба пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области

7, 8 и 9 августа на территории земель лесного фонда Московской области прогнозируют повышенную пожарную опасность.

Сотрудниками Комитета лесного хозяйства Московской области с 4 по 6 августа на землях лесного фонда Московской области пожары не зафиксированы, сообщает «Радио 1» пресс-служба ведомства.

В понедельник, 7 августа на всей территории Подмосковья ожидается III класс пожарной опасности.

Во вторник, 8 августа на всей территории Московской области ожидается III класс пожарной опасности.

В среду, 9 августа на большей части Подмосковья ожидается I класс пожарной опасности, в Сергиево-Посадском и Московском учебно-опытном лесничестве — II класс, в Егорьевском, Ногинском, Орехово-Зуевском и Шатурском лесничествах — III класс.

Комлесхоз сообщает, что пожар проще предотвратить, чем бороться с огнем. Поэтому, не оставайтесь равнодушными, не разводите костров в пожароопасный период, не бросайте не потушенные сигареты, не жгите сухую траву и растительность. А если обнаружили возгорание — не медлите, сразу звоните на номер «112»!

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#природные пожары
#лесные пожары
#комлесхоз мо
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Метеоролог Позднякова: Жара в России продлится недолго
07 августа 2023, 19:02

Фото: istockphoto.com/AaronAmat

Метеоролог, главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова заявила, что аномальная жара в России продлится не долго, и уже завтра, 8 августа, температура начнёт снижение.
«Погода будет меняться, атмосферное давление будет понижаться постепенно, антициклон будет отступать, поэтому у нас уже завтра будут собираться кратковременные дожди. А поскольку погода станет более облачной, максимальная температура завтра уже не так велика — в Москве +27…+29°C», — поделилась в беседе с Общественной Службой Новостей Позднякова.

Она добавила, что уже к концу этой недели в центральной части России сохранится неустойчивая погода. При этом, специалист подчеркнула, что не смотря на понижение температуры воздуха погода будет комфортной.

До этого руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявил, что вся европейская территория России находится в природных аномалиях, в частности, в двух областях страны наблюдается сильное повышение над нормой температуры.

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#температура
#атмосферное давление
#прогноз
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В Подмосковье будет запущена новая услуга по переустройству и перепланировке помещений
07 августа 2023, 18:54

Фото: istockphoto / simpson

Управление Росреестра по Московской области совместно с Правительством Московской области начали разрабатывать проект по реализации услуги «Согласование переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме» на региональном портале госуслуг.

Под перепланировкой понимается изменение помещения, которое необходимо вносить в техпаспорт квартиры, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

Необходимость внесения изменений в технический паспорт обусловлена п. 2 ст. 25 Жилищного кодекса Российской Федерации.

Также, данные об изменениях жилого помещения необходимо внести в ЕГРН.

Для упрощения процедуры внесения изменений специалисты разработали блок-схему электронного сервиса по загрузке технического плана помещения. Загрузив новую техническую документацию, заявителю будет выдана обновлённая выписка из ЕГРН. 

«Управлением проводится системная работа в рамках цифровой трансформации, с целью улучшения качества предоставления государственных услуг Росреестра на территории региона», — рассказала начальник отдела организации и контроля Управления Росреестра по Московской области Ольга Козлова.

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Производство Lada Largus перенесут в Ижевск
АвтоВАЗ перенесет выпуск Lada Largus из Тольятти в Ижевск
07 августа 2023, 18:49

Фото: РИА Новости/Владимир Песня

«АвтоВАЗ» приостановит выпуск автомобилей всего семейства Lada Largus в связи с переводом производства из Тольятти в Ижевск. Об этом сообщает пресс-служба концерна.
На предприятии пояснили, что причиной приостановки выпуска автомобилей, станет наращивание объемов производства.

Запланирован выпуск текущего модельного ряда, а также новых моделей, в том числе, на платформе Vesta. Отмечается, что автомобили будут оснащены электрической силовой установкой в полном комплекте. Из-за загруженности на заводе Тольятти, производство будет перемещено в Ижевск. По предварительным прогнозам, проект переноса полностью придет к завершению во втором квартале будущего года. 

Прежде сообщалось, что «АвтоВАЗ» намерен возобновить производство Lada Granta с ABS. 

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#автомобили
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#проект
#спрос
#автоваз
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В Японии 90-летняя женщина работает в McDonald''s 23 года и не собирается на пенсию
07 августа 2023, 18:45

Фото:istockphoto/kiwisoul

90-летняя жительница Японии работает в McDonald''s 23 года и на пенсию уходить не собирается.
Mothership пишет, что Тамико Хонда работает 5 дней в неделю. На смену просыпается в 4 утра и так в течение 23 лет. Женщину полностью устраивает график, менять работу она не собирается.

«Я благодарна за возможность работать», —рассказывает 90-летняя Тамико Хонда.
Женщина признаётся, что мотивацию ей даёт работа, общение с людьми и спорт. Постоянные посетители McDonald's знают Хонду лично и приходят в заведение утром, чтобы поздороваться. Семья женщины выступает за то, чтобы она ушла на пенсию, но, видя, как счастлива Тамико, поддерживают её.

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#япония
#пенсия
#женщины
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Биолог Глазков объяснил назойливость ос в Петербурге их подготовкой к зиме
07 августа 2023, 18:37

Фото: istockphoto.com/Josh Forwood

Биолог, автор Telegram-канала «Каждой твари по паре» Павел Глазков заявил, что осы в Петербурге и Ленобласти стали назойливее из-за естественно-биологических причин – подготовки насекомых к зимнему сезону.
«Осы сейчас готовят свой расплод к зимовке, поэтому они и усиленно питаются. Совершенно верно, сейчас активность ос резко возросла и дальше она будет еще усиливаться», – поделился в беседе с «Петербургским дневником» Глазков.

Он отметил, что продолжаться активность ос будет вплоть до сентября. При этой специалист рекомендовал не размахивать руками, пытаясь защититься от осы. Единственным способом защиты от насекомых является просто покинуть место, где осы назойливы. Также могут помочь ловушки из пластиковых бутылок с соком от перезревшего винограда внутри.

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#насекомые
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#санкт-петербург
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