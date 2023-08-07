Умер режиссёр «Экзорциста» Уильям Фридкин

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Уильям Фридкин является одним из главных американских режиссёров 70-х годов, и наряду с Мартином Скорсезе и Фрэнсисом Фордом Копполой считается ключевой фигурой движения «Новый Голливуд».
Наиболее известные работы Фридкина — «Французский связной».За этот фильм режиссёр был удостоен премии «Оскар» в 1972 году. Также в его фильмографии знаковое место занимает хоррор «Экзорцист» («Изгоняющий дьявола»), ставший самой кассовой картиной Фридкина.
Также Уильям Фридкин снял пять документальных картин.
Последним фильмом режиссёра стал «Военный трибунал по делу о мятеже на „Кейне“» с Кифером Сазерлендом в главной роли. Это первая художественная картина, снятая режиссёром, за 12 лет. Премьера ожидалась на Венецианском кинофестивале в сентябре этого года.
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