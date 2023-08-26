Умер режиссёр Глеб Панфилов

Фото: iStock/SergeyPankratov
Умер режиссер и сценарист театра «Ленком» Глеб Панфилов. Ему было 89 лет. Об этом сообщил директор театра «Ленком».
Напомним, 11 мая Панфилова госпитализировали в реанимацию Одинцовской больницы, где у него было выявлено нарушение мозгового кровообращения. После было принято решение о его переводе в Институт имени Склифосовского в Москве.
В 1970-м вышла одна из наиболее известных его картин — «Начало». Среди других работ Панфилова: «Прошу слова», «Тема», «Без вины виноватые».
Ранее скончался 87-летний экс-руководитель администрации первого президента России Бориса Ельцина Сергей Филатов. Сергей Филатов руководил администрацией президента России с 1993 по 1996 год.
Читайте также:
Умер бывший глава администрации президента Ельцина Филатов
Умер один из основателей группы Whitesnake Берни Марсден
В ДТП погиб 31-летний основатель центра сотрудничества Сербии с РФ Ковачевич
В 1970-м вышла одна из наиболее известных его картин — «Начало». Среди других работ Панфилова: «Прошу слова», «Тема», «Без вины виноватые».
Читайте также:
Умер бывший глава администрации президента Ельцина Филатов
Умер один из основателей группы Whitesnake Берни Марсден
В ДТП погиб 31-летний основатель центра сотрудничества Сербии с РФ Ковачевич
Екатерина Коршунова