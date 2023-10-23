Умер российский блогер Дядя Слава

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В возрасте 56 лет скончался российский блогер Дядя Слава (настоящее имя Станислав Андреев). Соответствующая информация опубликована в Телеграм-канале блогера.
«Он сталкивался с болями, которые прожигают не только тело, но и душу с разумом. Но разум оставался с ним до самого конца. И даже в такие моменты он подмигивал, как бы говоря «не беспокойся», улыбался, интересовался как дела у нас, у вас, у других людей. Юморил, хулиганил, ну вы знаете его», — говорится в публикации.
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